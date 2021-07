Colômbia tentará frear Argentina de Messi na semifinal da Copa América

MN Maíra Nunes

Após cumprir suspensão, Cuadrado retorna à seleção da Colômbia para encarar a Argentina de Messi, líder das estatísticas ofensivas da Copa América - (crédito: Conmebol/AFA)

Em 2019, a Conmebol anunciou que Argentina e Colômbia receberiam a Copa América 2020 em uma edição cheia de novidades. Uma delas era ter duas sedes. A pandemia de covid-19 obrigou o adiamento da competição. Depois, crise sanitária e política provocaram a desistência dos países-sedes originais. Mas o destino queria mesmo que os caminhos de Argentina e Colômbia se cruzassem.

As duas seleções decidem a segunda semifinal do torneio improvisado no Brasil, nesta terça-feira (6/7), às 22h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo terá transmissão do SBT (TV aberta) e da Espn Brasil (TV fechada).

Os argentinos chegam na briga por uma vaga na final embalados pela boa campanha liderada por Lionel Messi na competição. São quatro vitórias e um empate. Nas quartas de final, o camisa 10 marcou um gol de falta e deu duas assistências na vitória da equipe sobre o Equador, por 3 x 0 . Na competição inteira, o craque argentino lidera as estatísticas com quatro gols e quatro assistências.

O desempenho rendeu elogios do xará Lionel Scaloni, técnico da seleção albiceleste: “Estamos falando do melhor jogador de todos os tempos. É difícil que algum jogador esteja à sua altura, ainda que Neymar seja similar em alguns momentos”.

Se nem mesmo o treinador foge às comparações entres os dois protagonistas da Copa América, não serão os torcedores que ficarão fora dessa tentação. A Argentina, de Messi, e o Brasil, de Neymar, estão a um jogo de fazerem a final de maior rivalidade da América do Sul. Antes, porém, os comandados de Tite terão de passar pelo Peru nesta segunda-feira (5/7), às 20h. E Neymar, certamente, tentará ampliar as marcas de dois gols e duas assistências que tém no campeonato.

Já Messi e Cia. terão pela frente uma Colômbia que pode surpreender, assim como fez com o Uruguai, dos atacantes Luiz Suarez e Edinson Cavani. Apesar de ter apenas uma vitória, diante do Peru, nos cinco jogos disputados desde o começo do torneio, a equipe colombiana despertou na fase eliminatória e fez um jogo disputado contra o Uruguai pelas quartas de final. Após a partida terminar sem gols no tempo regulamentar, a seleção comandada por Reinaldo Rueda venceu nos pênaltis, por 4 x 1. Do lado uruguaio, Giménez e Viña, ambos do Palmeiras, desperdiçaram as cobranças.

Detalhe que a Colômbia avançou sem um dos principais jogadores: Guillermo Cuadrado, meia da Juventus, que cumpriu suspensão. Mas a equipe, que já não conta com James Rodríguez e Falcao García, se virou bem com os atacantes Duván Zapata e Luis Diaz, da Atalanta. Ainda assim, será preciso reunir todas as armas possíveis para encarar uma das favoritas ao título.

Já que as estatísticas são favoráveis à Argentina, o torcedor colombiano pode ser apegar a superstições. Afinal, a única vez que viram o país vencer a Copa América foi há vinte anos, justamente quando foi anfitrião do torneio. Será, então, que o destino não guarda uma surpresa para a edição em que a Colômbia chegou tão perto de receber novamente o torneio?

Prováveis escalações

ARGENTINA

Armani; Montiel, Pezzella, Martínez e Acuña; Palacios e Lo Celso; Ângel Correa, Lionel Messi e Goméz; Kun Agüero.

Técnico: Lionel Scaloni

COLÔMBIA

Ospina; Muñoz, Mina, Sanchez e Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe, Luis Diaz; Zapata e Muriel.

Técnico: Reinaldo Rueda