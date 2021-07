Flamengo pode decidir classificação às quartas da Libertadores em Brasília

VP VICTOR PARRINI*

O retorno dos torcedores às arquibancadas em partidas da Libertadores da América está cada vez mais próximo. No último domingo (11/7), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), autorizou a presença de público em partidas válidas pelas competições realizadas por ela. Ciente disso, o Flamengo se organiza para poder reencontrar-se com seu torcedor na quarta-feira (21/7), no segundo e decisivo confronto das oitavas de final diante do Defensa y Justicia. No entanto, devido às aglomerações e outras complicações na final da Copa América, no Maracanã, o posicionamento da prefeitura do Rio de Janeiro é contrário ao retorno dos espectadores aos estádios do município que, segundo o portal ge.globo, faz a diretoria movimentar-se para trazer o duelo eliminatória para a capital federal.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que consultará as autoridades sanitárias do município para que decidam sobre a presença ou não de público nos próximos jogos.

Por outro lado, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, disse que caso o prefeito Eduardo Paes trate o clube diferente da Conmebol, por exemplo, a diretoria terá de adotar providências. Uma delas, pode ser a vinda do confronto pelo torneio continental para Brasília.

Mas, claro, a ideia principal é mandar o duelo contra os argentinos no Maracanã. “O Flamengo sabe fazer futebol melhor que ninguém, conhece a sua torcida e o Maracanã melhor que todos, e está pronto para fazer um belo jogo com todos os protocolos sanitários”, garantiu.

GDF avalia pedido carioca

Conforme informado pelo Correio, o Governo do Distrito Federal analisa o pedido para a realização do jogo. Os portões seriam abertos apenas para aqueles que comprovem o registro de imunização contra a covid-19. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (12/7), no Palácio do Buriti, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha informou que após a decisão das secretarias envolvidas na logística do duelo, o governador Ibaneis Rocha receberá um relatório para que, enfim, possa dar o retorno positivo ou não acerca da partida.



Um dos facilitadores para o retorno do Flamengo a Brasília é a proximidade de Ibaneis Rocha da diretoria rubro-negra, além do fato de que o patrocinador master do clube, o Banco de Brasília (BRB), é sediado na capital federal.

Bola rolando

Sob comando de Renato Gaúcho, Flamengo começa a decidir sua classificação na Libertadores diante do Defensa y Justicia nesta quarta-feira (14/7), às 21h30, no Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires. Seja no Rio de Janeiro ou em Brasília, o duelo de volta segue programado para 21 de julho, às 21h30.

