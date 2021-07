SS Samara Schwingel

(crédito: PAULO H CARVALHO)

O Governo do Distrito Federal avalia um pedido do Clube de Regatas do Flamengo para a realização de um jogo pela Taça Libertadores, em 21 de julho, com público. O jogo seria realizado no Mané Garrincha e seria aberto para pessoas vacinadas contra a covid-19. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o GDF aguarda a avaliação dos técnicos das secretarias envolvidas.

A informação foi confirmada durante coletiva na tarde desta segunda-feira (12/7), no Palácio do Buriti. Segundo Rocha, após a manifestação das pastas envolvidas no processo, um relatório será enviado ao governador que, então, dará a palavra final.

O jogo do Flamengo em 21 de julho será contra o Defesa y Justicia pelas oitavas de final do campeonato. O Mané Garrincha foi palco da abertura da Copa América, que acabou no último sábado (10/7).