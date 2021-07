Fora da cerimônia de abertura, atletas brasileiros desfilam na Vila Olímpica

TM Thays Martins

(crédito: Christian Dawes/COB)

Devido à pandemia de covid-19, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) decidiu que apenas quatro pessoas iriam participar da Cerimônia de Abertura das Olimpíadas em Tóquio. Para que os brasileiros que ficaram de fora poderem sentir o gosto do desfile, os atletas desfilaram pela Vila olímpico em festa antes do inicio da cerimônia.

Puxados pelo levantador da seleção masculina de vôlei, Bruninho Rezende, os brasileiros desfilaram com bandeiras do Brasil e com o uniforme oficial.



É DESFILE ESPECIAL! ????????



Antes da Cerimônia de Abertura...



O Time Brasil organizou seu próprio desfiles dos atletas na Vila Olímpica.



Que espetáculo! ????????#JogosOlimpicos #Tokyo2020



???? Christian Dawes/COB pic.twitter.com/X2YxCxmoqm — Time Brasil (@timebrasil) July 23, 2021

Na abertura oficial, o país foi representado pelo casal de porta-bandeiras, Ketleyn Quadros, brasiliense medalhista do judô e primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha individual nos Jogos Olímpicos, e o levantador de vôlei Bruninho, que jogou as últimas três finais olímpicas e foi ouro no Rio de Janeiro. Além deles, também estava o chefe de missão Tóquio 2020, Marco La Porta, e um oficial administrativo.

A abertura também ocorre sem público, pela primeira vez na história, devido ao estado de emergência em Tóquio por conta dos altos casos de covid-19 no país.

Mesmo sem poder participar da cerimônia de abertura, o clima é de festa na vila olímpica, não é “Jorges” e Douglas?



????: @timebrasil #tokyo2020???????? pic.twitter.com/gu4Kt5mIsJ — Melhor do Volei (@MelhordoVolei) July 23, 2021