Aos 13 anos, 'Fadinha' agradece à história do skate antes de estreia em Tóquio

TM Thays Martins

(crédito: Arquivo pessoal)

Pouco antes de estrear nas Olimpíadas de Tóquio, Rayssa Leal, conhecido como Fadinha do Skate, usou as redes sociais neste domingo (25/7) para lembrar as pessoas que vieram antes dela na modalidade. "Se eu estou aqui, junto com outros 11 atletas, é por causa de todos os skatistas "das atigas" que fizeram o nosso esporte chegar aqui. Se uma menina de 13 anos vai representar o Brasil hoje é por causa de mulheres skatistas que me inspiram, que me mostram que uma garota pode tudo", escreveu.



Aos 13 anos, Rayssa é a integrante mais jovem do Time Brasil nos Jogos Olímpicos e é uma das favoritas no Skate Street, modalidade estreante em Olimpíadas e que será disputada neste domingo a partir das 20h30 (horário de Brasília). "Hoje eu vou dar o meu melhor para representar o skate brasileiro para honrar toda a nossa história", disse a menina de Imperatriz, no Maranhão.

O skate já garantiu a primeira medalha para o Brasil. Na madrugada deste domingo (25/7), o paulista Kelvin Hoefler ganhou a medalha de prata na competição masculina. O brasiliense Felipe Gustavo não conseguiu se classificar para a final, mas entrou para a história dos jogos como o primeiro skatista a competir em uma Olimpíada.

O Brasil tem mais chances de medalhas na modalidade feminina. Além de Rayssa, o brasil conta com Pâmela Rosa e Letícia Bufoni. As três atletas estão entre as melhores do mundo.