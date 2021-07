'Foi roubado na cara dura', desabafa Yasmin Brunet após 4º lugar de Medina

HL Hellen Leite

(crédito: YUKI IWAMURA/AFP - Redes sociais)

“Você foi roubado na cara dura”. Foi assim que Yasmin Brunet, esposa de Gabriel Medina, reagiu após o surfista brasileiro deixar as Olimpíadas em 4º lugar, portanto, sem medalha. Ele perdeu de virada para o japonês Kanoa Igarashi na semifinal e foi derrotado na disputa do bronze pelo australiano Owen Wright.

Decepcionado, Medina evitou se exceder nas reclamações contra os jurados. “Infelizmente não deu. Agora é voltar para casa e descansar. É triste quando isso acontece, é difícil passar o ano treinando, se esforçando, mas a minha parte eu fiz. Tem coisas que não dpa para entender, mas tinha de ser assim", disse o atleta.



“Lindo, você foi incrível. Você foi roubado na cara dura e ninguém fez nada! Você fez tudo o que podia e muito mais. O Brasil todo viu”, afirmou Yasmin em seu perfil no Instagram imediatamente após o brasileiro ser eliminado da competição.





Nem a vitória do brasileiro Ítalo Ferreira, que conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil em Tóquio, amenizou a fúria de Yasmin. “Tá vendo? Se eu tivesse lá, eu pegava esse juiz. Vou nem falar nada. Infelizmente, como o surfe é subjetivo, dá para roubar fácil para as pessoas. É isso, puxam para o país”, completou.

e a diva yasmin brunet estava querendo nos alertar desde o começo e a gente zoando ela… era só ela lá pra fazer barraco com os juízes e as coisas iam funcionar pic.twitter.com/dZQrMJdaWw — matheus (@whomath) July 27, 2021

Yasmin, que foi impedida de embarcar para o Japão antes da competição, ainda pediu aos seus seguidores que fossem ao perfil do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) perguntar “por que eles não vão tirar satisfação do roubo que o Medina sofreu sendo que eles estão lá pra representá-los”, provocou.

Redes sociais comentam prova de surfe

Internautas também reagiram ao resultado de Medina nas redes sociais. O campeão mundial, e maior símbolo da chamada brazilian storm (tempestade brasileira), foi bem nas ondas mais altas que em dias anteriores. Na seminifinal, ele somou três notas acima de 8 no início da disputa e parecia que venceria tranquilamente, No entanto, Kanoa Igarashi conseguiu uma manobra nota 9,33, pontuação que dividiu opiniões nas redes sociais.

O japonês que “ganhou” do Medina não conseguiu nem um 4 na final, isso que dá não ganhar por mérito e sim porque foi levado pelos árbitros — milena (@milacomenta) July 27, 2021

E pensar que nos roubaram de uma final épica entre o Medina e o Ítalo.



Era pra ser Ouro e Prata pro Brasil! pic.twitter.com/A421SBtwFt — Sala12 (@OficialSala12) July 27, 2021

Mesmo com o roubo em cima do Medina conseguimooos.

ÍTALO É OURO #TokyoOlympics2020 pic.twitter.com/WO3wHbbKTi — Aphrodít? ???????? (@Evil_Goddess6) July 27, 2021

o Medina deu um aéreo sem segurar na prancha e recebeu um 8, o japonês fez a mesma coisas mas segurou na prancha, e ganha um 9. Sinceramente, nem escondem mais o roubo — brüno???? rt e fav no???? (@FUCKSYLL4) July 27, 2021

a partir de agora depois do roubo que o Japão fez contra o Medina, vou torcer pra todos os japoneses caírem nas provas sem peso na consciência fodasse pic.twitter.com/57ekl6BC5P — Drica ???????? (@dricais) July 27, 2021

Em grau de dificuldade a onda que o Medina pegou foi muito superior. Que roubo! pic.twitter.com/S1nxhoHZPU — Cavalinho Do Flamengo (@cavalinho1895) July 27, 2021