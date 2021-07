Handebol masculino do Brasil tenta se manter vivo nas Olimpíadas

JM Júlia Mano*

(crédito: Reprodução/ Twitter)

O Ginásio Nacional Yoyogi, no Japão, será palco da terceira rodada da fase de grupos do handebol masculino pelas Olimpíadas de Tóquio-2020. O Brasil entra em quadra na manhã desta quarta-feira (28/7), às 7h30 (de Brasília), contra a Espanha, precisando vencer para seguir no torneio. A equipe verde e amarela vem de duas derrotas, mas uma vitória diante da vice-líder do Grupo A pode deixar a Seleção mais próxima da classificação às quartas de final.

» Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas de Tóquio na página especial do Correio Braziliense

Para atingir o objetivo, a equipe masculina precisa evitar os erros cometidos tanto na estreia, diante da Noruega, quanto na partida anterior contra a bicampeã olímpica, França. Contra os noruegueses, o Brasil até dominou a primeira metade do duelo, mas cedeu à pressão e acabou derrotado, por 27 x 24. Diante dos franceses, a postura brasileira oscilou entre boa movimentação, com o encaixe de bolas nas pontas e no pivô, e erros na defesa, que resultaram no revés, por 34 x 29.

Risco de voltar mais cedo para casa

Restando duas rodadas para terminar a fase de grupos, a situação do Brasil é delicada. O país precisa vencer para continuar na disputa pela classificação para as quartas de finais. Por causa das duas derrotas, ainda não pontuou e tem saldo negativo de oito gols.

Já a adversária do Brasil acumula duas vitórias, contra Alemanha e Noruega, somando quatro pontos, ainda que com placares apertados, com apenas um gol de diferença. Com isso, a pressão está do lado brasileiro. Enquanto o time verde e amarelo é apenas o 5º e fora da zona de classificação, os espanhóis estão tranquilos na segunda posição do Grupo A.



Bicampeã olímpica, França se firma como favorita

Os confrontos das quartas de final são formadas pelos quatro primeiros colocados de cada um dos dois grupos. Na chave do Brasil, estão Espanha, Argentina, França, Alemanha e Noruega. O Grupo B é composto por Suécia, Bahrein, Portugal, Egito, Dinamarca e Japão.

A França venceu os confrontos contra o Brasil e a Argentina com folga no placar. Em cima dos brasileiros, a vantagem foi de 4 gols, com o placar 34 x 29. Diante dos hermanos, os franceses abriram uma vantagem maior: 33 x 27. Com os resultados, a seleção e europeia é líder do Grupo A, seguida por Espanha, Alemanha e Noruega, respectivamente.

Brasil e Argentina amargam a lanterna da chave, com os hermanos na sexta colocação devido ao saldo de gols.

Próximos jogos

Quarta-feira (29/7) - 21h: Brasil x Argentina -

Sexta-feira (01/8) - 7h30: Brasil x Alemanha



*Todos os horários estão no fuso de Brasília (DF).

*Estagiária sob supervisão de Maíra Nunes



- 7h30