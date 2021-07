Rayssa Leal pede para não ser recepcionada em Imperatriz devido à covid-19

TM Thays Martins

A fadinha do skate, Rayssa Leal, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio cancelou a recepção que estava programada para ela em Imperatriz, no Maranhão, para evitar aglomeração e pediu aos brasileiros para não irem ao aeroporto vê-la. A atleta chegou a São Paulo nesta quarta-feira (28/7) e de lá segue para o Maranhão. "Estamos passando por um momento ainda muito delicado relacionado à covid. Então, resolvi cancelar minha recepção na chegada em Imperatriz para evitar aglomeração. Evitem ir ao aeroporto", pediu em vídeo divulgado nas redes sociais. Nos comentários da publicação, a atitude dela foi muito elogiada.



Rayssa ainda agradeceu pelo carinho que está recebendo e pediu para que todos se cuidem para evitar contaminações. "Queria muito receber todo o carinho de vocês, mas infelizmente não é esse o momento. Por favor, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e tomem a vacina. Tenho certeza que em breve iremos vencer esse vírus", destacou.

A skatista se tornou a brasileira mais jovem a ganhar uma medalha olímpica após conquistar o segundo lugar no skate street, modalidade estreante em olimpíadas. De Imperatriz, Rayssa ficou conhecida como a fadinha do skate depois de viralizar em um vídeo na internet em que andava de skate vestida com uma fantasia, quando tinha apenas sete anos.

Na chegada a São Paulo, na manhã dessa quarta-feira, Rayssa andou de skate no saguão do aeroporto e exibiu a medalha de prata. A ideia inicial era que ao chegar em Imperatriz, Rayssa desfilasse em uma viatura do Corpo de Bombeiros e fosse recepcionada por autoridades locais. Porém, a recepção foi cancelada.

Com medalha no peito, Rayssa Leal chega ao Brasil. Só espero que o Brasil, os políticos, empresários não esqueçam da menina e não fique só oba oba do momento.

