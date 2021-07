Por saúde mental, Simone Biles desiste de disputar final individual da ginástica

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Loic Venance/AFP)

Depois de desistir de participar da final por equipes da ginástica artística ao errar um salto, a principal atleta da modalidade dos Estados Unidos, Simone Biles, desistiu nesta quarta-feira (28/7) de participar da final individual geral da ginástica ao alegar novamente prioridade na saúde mental. Decisão da ginasta que era uma das principais esperanças de medalhas do time norte-americano e estrela de Tóquio-2020 acende alerta sobre a saúde mental dos atletas de alto rendimento.

"Após uma avaliação médica adicional, Simone Biles retirou-se da competição individual geral final. Apoiamos de todo o coração a decisão de Simone e aplaudimos sua bravura em priorizar seu bem-estar. Sua coragem mostra, mais uma vez, por que ela é um modelo para tantos", revelou o comunicado da federação de ginástica dos Estados Unidos.

Desde o início da competição, Biles tem demonstrado que a pressão da competição mundial a tem incomodado. Após a fase classificatória da ginástica, — na qual apresentou erros atípicos e desempenho abaixo do padrão habitual — a ginasta afirmou nas redes sociais que às vezes "sente o peso do mundo nos ombros". "Eu sei que eu me esforço e faço parecer que a pressão não me afeta, mas às vezes é difícil", disse indicando que nem tudo estava bem.

A confirmação do cenário desagradável foi confirmada em coletiva nesta terça (27), depois da desistência da participação na final por equipes, na qual Biles desabafou sobre a saúde mental. "Assim que eu piso no tatame, sou só eu e a minha cabeça, lidando com demônios. Tenho de fazer o que é certo para mim e me concentrar na minha saúde mental e não prejudicar minha saúde e meu bem-estar”, explicou a norte-americana.

A retirada de Biles da final individual geral da ginástica artística faz com que a brasileira Rebeca Andrade chegue com a maior nota na competição por uma medalha. Rebeca ficou em segundo lugar atrás de Biles e foi elogiada pela performance nas qualificatórias. No lugar de Biles, competirá a colega de equipe Jade Carey, que ficou com a nona pontuação mais alta nas qualificatórias. A final individual geral feminina da ginástica artística acontece nesta quinta-feira (29), às 7h50 (horário de Brasília).