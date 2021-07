Daiane dos Santos cai no choro ao vivo com prata de Rebeca Andrade

A ex-ginasta Daiane dos Santos não conseguiu segurar a emoção ao acompanhar a conquista da medalha de prata de Rebeca Andrade no individual geral da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta quinta-feira (29/7).

Esta foi a quinta medalha da história do Brasil na ginástica artística – a primeira de uma mulher. Antes, o país havia conquistado um ouro, duas pratas e um bronze, todos por homens.

Após a conquista histórica, Daiane dos Santos, que é comentarista da ginástica nas transmissões da TV Globo, caiu no choro ao vivo.

“A primeira medalha do Brasil num Mundial de Ginástica foi negra. A primeira medalha do Brasil na Ginástica feminina foi negra. Isso é muito importante. Diziam que a gente não podia estar nesses lugares”.



A emoção da Daiane dos Santos dá a dimensão do feito da Rebeca. pic.twitter.com/3VuGivVVt7