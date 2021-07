Lenda da ginástica mundial, Nadia Comaneci parabeniza Rebeca Andrade: 'Fez história'

TM Thays Martins

(crédito: Martin BUREAU / AFP)

Considerada a melhor ginasta da história mundial, a romena Nadia Comaneci usou as redes sociais para parabenizar a brasileira Rebeca Andrade pela prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No Twitter, Comaneci disse que Rebeca fez história. A brasileira é a primeira a conquista uma medalha olímpica na modalidade para o país. "Tão orgulhosa de você e de sua equipe pelo trabalho árduo e dedicação…. Você fez história", disse.

Sooo proud of you and your team for the hard work and dedication…. You made history #rebecaandrade pic.twitter.com/xTgm2OiQzZ — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 29, 2021

A ex-ginasta ainda lembrou da participação de Rebeca Andrade no Torneio Internacional Nadia Comneci, que foi uma homenagem a romena, quando a brasileira tinha 14 anos e ganhou o ouro no individual geral com 54,600 pontos. "Tudo começou em 2013, em Oklahoma, quando Rebeca Andrade ganhou o Juvenil do Nadia Comaneci Invitational. Estou muito orgulhosa do seu trabalho duro. Parabéns Brasil", escreveu.

Nadia Comneci é ganhadora de nove medalhas olímpicas, cinco delas de ouro e foi a primeira ginasta a receber uma nota dez, que significa um desempenho perfeito, em um evento olímpico de ginástica artística.

Aos 22 anos, Rebeca Andrade conseguiu a medalha inédita para o Brasil no individual geral, competição que consagra as ginastas mais completas do mundo, nesta quinta-feira (29/7). O ouro ficou com a norte-americana Suni Lee e o bronze com a russa Angelina Melnikova.

Acompanhe a cobertura completa das Olimpíadas em: www.correiobraziliense.com.br/olimpiadas-toquio

Veja o quadro de medalhas