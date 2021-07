Tandara comanda vitória do Brasil e garante o primeiro lugar do grupo

MP Marcos Paulo Lima

Triunfo contra a Sérvia foi um confronto direto pelo primeiro lugar do Grupo A - (crédito: Divulgação/FIVB)

Extremamente focada na conquista da medalha de ouro, a Seleção feminina de vôlei comandada pelo técnico José Roberto Guimarães manteve a invencibilidade na madrugada deste sábado e derrotou a Sérvia por 3 sets a 1 na dipsuta pela liderança do Grupo A. As parciais foram de 25/20, 25/16, 23/25 e 25/19. Com o resultado, o Brasil confirmou o primeiro lugar e cumprirá tabela contra o Quênia, na segunda-feira.

Substituta da levantadora lesionada Macris, Roberta foi um dos destaques da partida e manteve o dinamismo do jogo proposto pelo comandante verde-amarelo. "A concentração do grupo (foi importante). Saímos de um jogo contra o Japão, um jogo rápido, meninas mais baixas, de um jogo acelerado para um jogo de bolas altas, com bloqueios altos. Então, nos preparamos para outro tipo de jogo. Já falei ali, a forma como as meninas me acolheram... Eu tenho um jogo um pouco diferente em relação à Macris, mas acho que nos encaixamos bem. Em um dia deu para ajustar. Foi um jogo de paciência", disse Roberto ao SporTV.

A brasiliense Tandara fez a melhor partida dela no torneio e terminou a partida como maior pontuadora. Ela colocou 19 bolas no chão e foi a protagonista do triunfo, em Tóquio. "Acho que foi importante para mim, mas também para todo o grupo. A gente vem mostrando o quanto o grupo está forte, quando uma não está bem, assim como eu nos primeiros três jogos", admitiu. "Mas estou aqui para isso, tenho de agradecer a todas as meninas por todo o apoio. É isso que esperavam e é isso que estou tentando fazer a cada dia. Vou fazer mais e mais à frente, vou dar o melhor de mim. A cada dia será um desafio, é um campeonato de tiro curto e todo mundo tem de estar preparado", disse Tandara.

Tandara dedicou a atuação pessoal e o triunfo coletivo a José Roberto Guimarães. O treinador é o aniversariante do dia. Neste sábado, o tricampeão olímpico comemora 67 anos. "É um presente para o chefe, importante", sorriu a jogadora.

A ponteira Fernanda Garay também teve boa pontuação, com 17 pontos. Apesar da derrota, a Servia contou com a maior pontuadora do confronto, a oposta Boskovic, com 32 pontos.

No grupo A, o Brasil aparece na liderança, com 11 pontos (quatro vitórias). A Sérvia está em segundo, com nove, a Coréia do Sul em terceiro, com cinco, e a República Dominicana em quarto, também com cinco, mas com um saldo de sets pior que as coreanas.

CAMPANHA DA SELEÇÃO FEMININA

Brasil 3 x 0 Coréia do Sul (25/10, 25/22 e 25/19)

Brasil 3 x 2 República Dominicana (22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12)

Brasil 3 x 0 Japão (25/16, 25/18 e 26/24)

Brasil 3 x 1 Sérvia (25/20, 25/16, 23/25 e 25/19)

02/08 (Segunda-feira) – Brasil x Quênia, às 9h45