Mais um ouro? Alison faz o segundo melhor tempo e está na final dos 400m com barreiras

(crédito: Jewel Samad/AFP)

O Brasil terá mais uma chance de ganhar ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020, dessa vez no atletismo. Isso porque Alison dos Santos venceu Abderrahman Samba, do Catar, na segunda bateria da semifinal, com o segundo melhor tempo, e está classificado para a grande final. O brasileiro fez tempo de 47s31, enquanto seu oponente fez 47s47.

Na prova deste domingo (1º/8), Alisson alcançou a melhor marca da carreira e marcou um novo recorde sul-americano.

Na primeira bateria, e agora concorrente ao ouro, venceu o norueguês Karsten Warholm, com 47s30; e também se classificou o americano Rai Benjamin, com 47s37.

A última bateria o atleta das Ilhas Virgens Kyron McMaster levou a disputa, com 48s26. Ele vai à final com Rasmus Magi, da Estônia, que fez 48s36.

Promessa brasileira

Uma das esperanças de bons resultados para o Brasil, Piu dos Santos, como Alison também é chamdo, chegou à semifinal após terminar em segundo lugar na classificatória dos 400m com barreiras. Na ocasião, o paulista avançou com certa tranquilidade após fazer o tempo de 48,42s.

O Time Brasil está em Tóquio com 53 competidores no atletismo (20 mulheres e 33 homens). O grande nome do atletismo brasileiro atualmente é Alison Santos. Poucos dias antes do início dos Jogos Olímpicos, ele quebrou o recorde sul-americano dos 400m com barreiras pela quinta vez no ano, com 47s34. O resultado fez com que ele chegasse à terceira posição do ranking mundial.

História

Alison conquistou o Pan-Americano, em Lima, no Peri, em 2019, e foi sétimo colocado no último Mundial. Aos 21 anos, o paulista, de São Joaquim da Barra, faz parte da nova geração do atletismo nacional, juntamente com Thiago Braz, que defende em Tóquio a medalha de ouro na salto com vara conquistada na Rio-2016.



"Eu achei que meu ritmo não estava bom até a oitava barreira, mas estou muito feliz com o resultado", disse Alison, após a prova, demonstrando confiança em poder ficar no pódio na final. "São oito na final, eu vou estar lá, e três vão ficar com as medalhas."



Alison lembrou que a sua tranquilidade e felicidade antes, durante e depois das provas foram adquiridas em sua preparação, graças ao apoio que recebe de familiares, amigos e pessoal de sua equipe. "Fico sempre com os pés no chão. Uma proa de cada vez."

* Com Agência Estado