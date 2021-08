Rebeca Andrade faz boa apresentação na final do solo, mas fica sem medalha

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Lionel Bonaventure/AFP)

A brasileira Rebeca Andrade fez uma boa apresentação no final do solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 nesta segunda-feira (2/8), mas ficou sem medalha na final. A brasileira tirou 14.033 e terminou a final no solo em quinto lugar.

Com 22 anos, Rebeca encerrou sua participação em Tóquio com uma medalha de prata na final individual geral e o ouro no salto. Ela foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica na ginástica artística.

Rebeca fez uma boa apresentação, mas no início pisou fora do tablado após a primeira acrobacia e, com isso, perdeu um décimo. Após o erro, se recuperou e cravou os outros saltos que fez, mas com uma final acirrada e o nível alto da competição ficou em quinto lugar por 0,133 pontos.

O lugar mais alto do pódio no solo foi ocupado pela americana Jade Carey, que tirou a nota de 14.366. Em segundo lugar, ficou a italiana Vanessa Ferrari, com 14.200. Em terceiro lugar, houve um empate e o Japão e o Comitê Olímpico Russo conquistaram a medalha de bronze com as ginastas Murakami Mai e Angelina Melnikova, que tiraram a nota de 14.166.



Brasileiros

Mais cedo, o ginasta brasileiro Arthur Zanetti disputou a final das argolas da ginástica artística em Tóquio, mas ficou fora do pódio. Zanetti buscava a terceira medalha olímpica, mas caiu ao arriscar uma saída difícil do aparelho. O brasileiro Caio Souza ainda compete nesta segunda-feira (2) na final do salto masculino.