Próximas do pódio: Rebecca e Ana Patrícia brigam por vaga na semifinal

Depois da eliminação de Ágatha e Duda e o avanço às quartas de finais, a dupla Rebecca e Ana Patrícia se tornaram a esperança de medalha no vôlei de praia feminino. Na noite desta segunda-feira (2), às 22h (de Brasília), a equipe brasileira enfrenta as suíças Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich pelas Olimpíadas de Tóquio-2020. O confronto no Parque Shiokaze, no Japão, determina qual Seleção se classifica às semifinais.

Nas oitavas de finais, as brasileiras venceram a equipe chinesa Fan Wang e Xia Zinyi por 2 sets a 0. A primeira parcial foi tranquila para a dupla verde-amarela, em que superaram as adversárias por 21/14. Já na segunda, Rebecca e Ana Patrícia lutaram para avançar às quartas com a parcial indo até 23/21.



As adversárias desta segunda-feira, Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich, eliminaram as compatriotas Tanja Huberli e Nina Betschart por 2 sets a 1. Na fase de grupos, as suíças se classificaram à fase mata-mata na segunda colocação da chave A com duas vitórias e uma derrota.

Se Rebecca e Ana Patrícia ganharem o confronto contra Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich, elas retornam ao Parque Shiokaze na quarta-feira (4), às 22h (de Brasília). A oponente das semifinais será definida no duelo entre as alemãs Margareta Kozuch, Laura Ludwig e as estadunidenses April Ross e Alexandra Klineman.

