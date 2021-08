Brasileiras ficam em último na regata da medalha da classe 470 e terminam sem medalha

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Jonne Roriz/COB)

A chance do Brasil ganhar mais uma medalha na vela nos Jogos Olímpicos de Tóquio acabou após a dupla brasileira Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan chegar em último lugar na regata da medalha da classe 470 na madrugada desta quarta-feira (4/8).

As brasileiras tinham chance de conquistar o bronze na última e mais importante regata, mas precisavam terminar a prova na frente da embarcação da Polônia e da Eslovênia. No entanto, o Brasil não fez uma boa regata e acabou chegando em último lugar.

Fernanda e Ana chegaram até a regata da medalha em 5º lugar no geral, com 77 pontos, mas após disputar a regata decisiva, somaram mais 20 pontos e terminaram na nona colocação no geral, com 97 pontos. Na vela, quem tem menos pontos, vence. A posição é pior do que a conquistada na última Olimpíada, no Rio, na qual ficaram em 8º lugar.

Na prova da classe 470 feminina, o ouro ficou com a Grã-Bretanha, que se tornou bicampeã na prova, já que ganhou no Rio-2016. A prata com a Polônia e o bronze com a França, que também repetiu a colocação dos últimos Jogos Olímpicos, no Rio.



Com a classe 470, a vela encerra as disputas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil ganhou uma medalha de ouro na modalidade, com Martine Grael e Kahena Kunze, na classe 49erFX. O ouro consagrou o bicampeonato olímpico da dupla.

