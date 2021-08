Segundo round: Brasil e Rússia se enfrentam pela semifinal do masculino

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Yuri Cortez/AFP)

A Seleção Brasileira de vôlei masculina entra em quadra no início da madrugada desta quinta-feira (5/8), 1h (horário de Brasília), para enfrentar o Comitê Olímpico Russo (ROC, em inglês) pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas, desta vez, o confronto vale vaga no que pode ser a sétima final olímpica dos brasileiros na disputa masculina. A vitória se faz necessária para que o Brasil defenda o título de campeão olímpico conquistado nos Jogos do Rio, em 2016.

No entanto, para chegar lá, a equipe comandada por Renan Dal Zotto precisa se sair melhor do que no primeiro confronto entre os dois, válido pela fase classificatória. Na ocasião, a equipe russa venceu por 3 sets a 0, após o Brasil ter assistido ao time russo impor o ritmo do jogo sem que os brasileiros conseguissem reagir em nenhum dos sets.

De lá pra cá, no entretanto, o Brasil cresceu no torneio e venceu os jogos seguintes contra os Estados Unidos, a França e o Japão. A esperança é que dessa vez, com um pouco mais de experiência no torneio, a Seleção Brasileira saiba controlar o jogo e sair de quadra com a vitória.

Assim como o Brasil, a Rússia também chega para o confronto com apenas uma derrota na fase de grupos. Na outra semifinal, se enfrentam Argentina e França.

Feminino

Mais cedo, em mais um confronto entre Brasil e Rússia, a Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu a equipe russa por 3 sets a 1 e avançou para a semifinal. Na última etapa antes da sonhada final olímpica, as brasileiras enfrentarão a Coreia do Sul. A disputa está marcada para acontecer na sexta-feira (6), às 9h (horário de Brasília).