"Sei que eu dei tudo", diz brasiliense Caio Bonfim que se despede de Tóquio sem medalha

TM Thays Martins

(crédito: AFP)

O brasiliense Caio Bonfim, de 30 anos, agradeceu todo o apoio que recebeu durante os jogos de Tóquio e disse que deu o seu melhor na busca por uma medalha na marcha atlética. A prova foi nesta quinta-feira (5/8) e Caio terminou na 13ª posição. "Me preparei muito bem, queria passar a linha de chegada com a sensação de que dei tudo e foi o que fiz, mas nem todo dia a gente consegue fazer nossa melhor prova. Eu nem sei em que posição cheguei, eu sei que eu dei tudo", disse em entrevista a TV Globo.



Quarto lugar na Olimpíada do Rio de Janeiro, bronze no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 e prata no Pan-americano de 2019, Caio lamentou não ter conseguido melhorar o resultado dos últimos jogos Olímpicos. "Quando eu passei a linha de chegada no Rio, em quarto, eu pensei: 'será que eu vou ter outra oportunidade?'. Eu achei que seria aqui, porque eu estava muito bem, mas não foi. Queria agradecer todo mundo que torceu por mim. Estar entre os 15 melhores do mundo não é fácil, eu sei que vão falar que é discurso de perdedor, mas tem um processo, ninguém chega vencendo. O sonho continua. Essa olimpíada foi muito difícil, muito diferente, e o Brasil deu todo o suporte, mas mesmo assim não foi fácil", afirmou.

Caio Bonfim é de Sobradinho, é casado, tem um filho e está a espera de um próximo, que chega mês que vem. Pelo Instagram, Caio também agradeceu a torcida e recebeu o apoio dos torcedores. "Nem sempre a gente consegue fazer o que gostaríamos. Eu nunca tive tanta torcida na minha vida. Sei que vocês queriam medalha, mas eu prometo que dei o melhor de mim. Vou recomeçar, temos mais um ciclo olímpico, por favor, não me deixem no caminho. Sou brasileiro, não desisto. Sobradinho, FAB, Brasil, Time Brasil, vocês não sabem o tanto de gente que me ajudou aqui", desabafou.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caio Bonfim (@caiobonfims)





A competição em Sapporo, cidade mais ao norte de Tóquio, foi sob um calor de 30°C e sensação térmica de 36°C. O ouro ficou para o italiano Massimo Stano e o Japão completou o pódio com uma dobradinha com os favoritos, Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi.

Mais dois brasileiros participaram da prova. Matheus Correa foi o 46º colocado e Lucas Mazzo deixou a prova após 13km.

Confira o quadro de medalhas