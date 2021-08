Tom Daley, ouro no salto sincronizado, exibe casaco que tricotou durante Olimpíadas

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Muito além do esporte! Tom Daley, atleta que conquistou medalha de ouro no salto sincronizado nas Olimpíadas de Tóquio 2020, chamou atenção ao ser flagrado fazendo tricô na arquibancada. Entre um intervalo e outro, o nadador foi visto tricotando casacos e até mesmo uma bolsa para guardar a própria medalha.

No vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (5/8), Tom mostrou a bolsinha, com as bandeiras do Reino Unido e do Japão bordadas, que fez especialmente para guardar o próprio prêmio, para evitar que arranhe.

O mergulhador, de 27 anos, criou um perfil exclusivo para compartilhar as criações, que varia entre casacos coloridos, roupas de bebê, bonecos e até mesmo roupas para pets. Entre os seguidores, o atleta fez sucesso pelo talento, sendo muito elogiado.

Tom chegou a contar nas redes sociais que a prática o acalma, mas tricotar vai muito além disso: ele revelou que o lucro obtido é doado para a associação The Brain Tumor Charity, que atua em pesquisas para combater o câncer no cérebro.