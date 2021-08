Após 4º lugar na dupla, Isaquias e Jacky voltam a competir no individual

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Wander Roberto/COB)

O medalhista olímpico Isaquias Queiroz começa, nesta quinta-feira (5/8), às 21h52 (horário de Brasília), a busca por mais uma medalha na carreira, desta vez, nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Depois de competir com Jacky Godmann na categoria C2 1000m e ficar em quarto lugar, tanto Isaquias, quanto Jacky voltam ao Canal Sea Forest, no centro de Tóquio, para disputar uma vaga nas semifinais da prova individual C1 1000m, na qual Isaquias ganhou medalha de prata nos Jogos do Rio, em 2016.

A bateria de Isaquias é a segunda da prova e, logo em seguida, quem entra na água é o parceiro Jacky. Ao todo, serão cinco baterias eliminatórias. Cada uma conta com sete atletas na disputa e os dois primeiros de cada bateria seguem direto para as semifinais. Os demais disputam as quartas de final, que começam às 23h35 (horário de Brasília), ainda nesta quinta-feira.

Isaquias chega para a prova como um dos favoritos, já que, além de ter conquistado a prata na Rio-2016, é o atual campeão mundial da categoria. Outra motivação é por ainda não ter subido no pódio em Tóquio.

Isaquias perto do pódio na primeira prova em Tóquio-2020

Na disputa da categoria C2 1000m, prova em dupla, ao lado de Jacky Godmann, Isaquias chegou em quarto lugar. Na última edição dos Jogos, o baiano também conquistou a medalha de prata nesta prova, ao lado do companheiro Erlon Silva. Em Tóquio, no entanto, Isaquias compete sem Erlon, que foi cortado por lesão lesão. Por isso, a nova parceria montada com Jacky teve apenas quatro meses para a preparação olímpica.

Depois de ficar de fora do pódio da prova C2 1000m, Isaquias chorou, mas prometeu buscar o ouro na categoria individual. "Não quero sair daqui sem o meu ouro, sem o ouro do Lauro (Souza Junior), que trabalhou muito para isso, e sem o ouro que o Jesus (Morlán) sonhava. E vamos continuar trabalho do C2 para Paris", disse, em entrevista à Globo.

O treinador espanhol Jesús Morlán é dos símbolos do sucesso da canoagem de velocidade no Brasil. À frente da Seleção Brasileira, ajudou o país a conquistar três medalhas em Olimpíadas e 10 em Mundiais. Ele faleceu em novembro de 2018, vítima de um câncer no cérebro. Auxiliar dele, Lauro de Souza Junior assumiu a equipe verde-amarela e é o atual técnico de Isaquias e Jacky.