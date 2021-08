Isaquias se classifica para semifinal da C1 1000m; Jacky vai às quartas

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: JONNE RORIZ)

O medalhista olímpico Isaquias Queiroz está mais perto de subir no pódio em uma Olimpíada novamente. Nesta quinta-feira (5/8), o baiano venceu com grande vantagem a bateria classificatória da prova C1 1000m e, com isso, se classificou para a semifinal, que ocorre nesta sexta-feira (6), a partir de 21h44 (horário de Brasília).

O outro brasileiro na disputa do C1 1000m Jacky Godmann ficou em quarto lugar na terceira bateria, com tempo de 4:24.732, e ainda vai ter que disputar as quartas de final para tentar uma vaga na semi. A prova de Jacky ocorre ainda nesta quinta (5), às 11h43 (horário de Brasília). Para avançar à semifinal, o brasileiro precisa terminar a prova em primeiro ou segundo lugar.

Isaquias fez uma boa prova classificatória e liderou a bateria desde o início da disputa. O canoísta venceu com folga para o segundo colocado com o tempo de 3:59.894. Foi o melhor tempo feito de todas as cinco baterias classificatórias.

O brasileiro chega para a prova do C1 1000m como um dos favoritos, já que, além de ter conquistado a prata na Rio-2016, é o atual campeão mundial da categoria. Outra motivação é por ainda não ter subido no pódio em Tóquio.

Junto com Jacky, na categoria C2 1000m, ele ficou em quarto lugar e chorou. Nesta quinta (5), após se classificar para semifinal, Isaquias disse que ainda tem fôlego guardado para alcançar o objetivo de ganhar uma medalha olímpica nos Jogos de Tóquio.

"Eu to na raiva, na vontade de ganhar. Foi uma boa prova, mas ainda tem mais guardado. No meio (da prova) baixei muito o ritmo e tem mais guardado aqui ainda", disse em entrevista ao SportTV ao avaliar a performance.