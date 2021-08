Isaquias se classifica para final do C1 1000m e fica perto da 4ª medalha olímpica

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Breno Barros/Rede Nacional do Esporte)

O medalhista olímpico Isaquias Queiroz está perto de conquistar a quarta medalha olímpica da carreira. O brasileiro se classificou para a final da prova C1 1000m da canoagem velocidade ao chegar em primeiro lugar, com o tempo de de 4:05.579, na semifinal disputada nesta sexta-feira (6/8).

A final será disputada ainda nesta sexta (6), às 23h53 (horário de Brasília). Esta é a segunda final do brasileiro, que competiu na categoria C2 1000m junto com Jacky Godmann. Os canoístas não conseguiram subir no pódio e ficaram em quarto lugar.

Isaquias foi o mais rápido da segunda bateria da semifinal e se classificou para a final junto com o moldavo Serghei Tarnovschi, o alemão Conrad Scheibner e o chinês Zheng Pengfei. O alemão bicampeão olímpico da categoria Sebastian Brendel ficou de fora da disputa por medalha. Brendel chegou em sétimo e somente os quatro primeiro de cada bateria da semifinal se classificavam para a disputa por medalha.

Também disputam a final o francês Adrien Bart, o chinês Liu Hao, o tcheco Martin Fuksa e o cubano Fernando Dayan Jorge Enriquez.

O brasileiro chega para a prova do C1 1000m como um dos favoritos, já que, além de ter conquistado a prata na Rio-2016, é o atual campeão mundial da categoria. Outra motivação é por ainda não ter subido no pódio em Tóquio. Junto com Jacky Godmann, na categoria C2 1000m, ele ficou em quarto lugar.