Pai de Messi confirma que jogador deve assinar com o PSG

(crédito: Josep LAGO / AFP)

Jorge Messi, pai do atacante argentino Lionel Messi, confirmou nesta sexta-feira (10/8) que o jogador irá assinar contrato com o clube francês Paris Saint-Germain. Jorge chegou no aeroporto de Barcelona, na Espanha, minutos antes do filho, e seguiram viagem para a capital francesa.

Uma fonte aeroportuária francesa confirmou à Agência France-Presse que a chegada de Messi a um dos aeroportos de Paris está prevista para a tarde, entre 15h e 15h30 (10h - 10h30 horário de Brasília).

Ao ser perguntado sobre de quem era a culpa da saída do camisa 10 do Barça, Jorge Messi se limitou a declarar: "Averiguem no clube".

O atacante, de 34 anos, teve sua despedida do clube espanhol no domingo (8/8). Acompanhando da mulher e filhos, Lionel se despediu entre lágrimas e aplausos. "É uma tristeza. Muita tristeza por ter que sair desse clube que eu tanto amo. E em um momento que eu não esperava. [...] Sempre fui direto e falei a verdade. No ano passado eu quis ir embora, este ano não foi assim, daí a tristeza", afirmou.

Messi teve de sair do Barcelona devido à política de Fair Play Financeiro, que consiste em não ultrapassar o teto de gastos determinado pelo clube anualmente. O argentino que marcou quase 700 gols pelo time, e liderou o clube na conquista de 35 títulos, tinha um contrato salarial maior do que o orçamento do clube, impedindo a renovação do contrato.

