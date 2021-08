Galo dispara e deixa rivais para trás na briga pelo título nacional

R- Redação - Superesportes

(crédito: Rafael Ribeiro / CBF)

O Flamengo tem dois jogos a menos e está com 27 pontos, na quinta posição - clique aqui e veja a tabela da competição. De acordo com a UFMG, o time carioca tem 9,6% de probabilidade de ficar com a taça. O Fortaleza, terceiro colocado com 31 pontos, tem 12,2%.

A UFMG considera que um clube tem 97,8% de chances de conquistar o Brasileirão se chegar a 76 pontos. Para isso, faltam 39 pontos ao Galo. Contudo, é possível ser campeão com menos. No ano passado, o Flamengo levantou a taça com 71 pontos.

Libertadores



O Atlético tem 98,7% de chances de conseguir uma vaga na próxima Copa Libertadores, seguido de Palmeiras (86,3%), Fortaleza (85,4%) e Flamengo (75,8%). Os quatro primeiros da Série A avançam para a fase de grupos e o quinto e o sexto colocados disputam a fase preliminar do torneio da Conmebol.

Chances de título no Brasileiro (UFMG)

Atlético - 58,5%

Palmeiras - 13,3%

Fortaleza - 12,2%

Flamengo - 9,6%

Bragantino - 2,8%

Athletico-PR - 1,4%

Atlético-GO - 0,6%

Ceará - 0,49%

Corinthians - 0,21%

Inter - 0,19%

Santos - 0,19%

Juventude - 0,09%