Maurício Souza, do vôlei, presenteia Eduardo e Jair Bolsonaro com camisa

O jogador de vôlei Maurício Souza presenteou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PLS-SP) com camisetas da seleção olímpica nesta terça-feira (24/8).

As imagens do presidente e do deputado com o jogador foram publicadas nas redes sociais do parlamentar. “Tudo de bom campeão! Parabéns por tão bem representar nossa bandeira pelo mundo”, afirmou Eduardo.

Satisfação receber esse moço mineiro, Maurício Souza, que é medalhista de ouro olímpico pelo vôlei masculino em 2016.



Tudo de bom, campeão! Parabéns por tão bem representar nossa bandeira pelo mundo ???????? pic.twitter.com/uLvZHBlznb — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) August 24, 2021

O jogador ganhou notoriedade nas redes sociais após fazer diversos elogios ao presidente durante as Olimpíadas de Tóquio 2020, realizadas no último mês.

Após perder a disputa pela medalha de bronze no vôlei masculino para a Argentina, o central da seleção brasileira compartilhou um vídeo de apoio do presidente.





"Olá, Maurício. Olá, equipe olímpica de vôlei do Brasil. Realmente o vôlei nos orgulha há muito tempo. Estou torcendo por essa medalha de bronze, que pra nós vale como se fosse de ouro, porque reconhecemos o trabalho de todos vocês. Não é fácil treinar e a responsabilidade é muito grande, o nível mundial é enorme. Acreditamos em vocês. Nós te amamos! Valeu, Maurício. Valeu, equipe!", disse Bolsonaro no vídeo compartilhado pelo jogador nas redes sociais.



Maurício então agradeceu a mensagem do presidente e lamentou não ter conseguido a medalha de bronze para o Brasil.