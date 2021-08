Rayssa Leal é campeã da Liga Mundial de Skate Street

LP Luana Patriolino

Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, é a mais nova campeã da Liga Mundial de Skate Street, da etapa Salt Lake City, nos Estados Unidos. A brasileira de apenas 13 anos conquistou, neste sábado (28/8), o segundo maior título de sua carreira. O gostinho da vitória chegou com ainda mais emoção: ela virou o placar na última manobra com um 8.5 — a melhor nota do evento.

Pouco antes, a Fadinha havia sido ultrapassada pela japonesa Funa Kakayama, e ficou em terceiro lugar, atrás da holandesa Roos Zwersloot. Para melhorar, ela precisava de uma nota muito alta para conseguir mudar o cenário e ganhar a competição.

Rayssa Leal se arriscou e fez uma manobra cinematográfica que não só garantiu o ouro, como também a melhor nota do evento. A maranhense entrou na história como a primeira mulher a acertar o movimento. “Muito obrigada. Gente, muito obrigada por tudo. Amo todos vocês. Valeu pela torcida. Bora Brasil!”, disse ao atingir a nota. Essa é a segunda vez que a atleta leva o título da competição.

De Imperatriz (MA), Rayssa Leal é a atleta mais jovem do Brasil a competir em uma Olimpíada. Com 13 anos, ela também foi a medalhista mais jovem do país, levando a prata para casa no street skate. A menina conseguiu ainda um alcance global na internet. Conhecida como Fadinha do Skate, superou até mesmo a estrela Simone Biles, da ginástica artística, e foi a atleta mais citada de todo o mundo no Twitter durante os Jogos de Tóquio.