Rayssa Leal, a fadinha do skate, é a única brasileira a ir para a final

TM Thays Martins

(crédito: JEFF PACHOUD / AFP)

Em uma competição acirrada, somente a pequena Rayssa Leal, de 13 anos, se classificou pelo Brasil para a final do skate feminino nas Olimpíadas de Tóquio. A Fadinha do skate, de Imperatriz, no Maranhão, foi para a final na terceira colocação entre as oito classificadas.

Rayssa é a atleta mais jovem do Brasil a competir em uma Olimpíada. A final será no inicio da madrugada desta segunda-feira (26/7) a partir de 0h20 (horário de Brasília).

As outras duas brasileiras na competição, Leticia Bufoni e Pâmela Rosa, que também tinham o favoritismo, não conseguiram nota suficiente e não avançaram na competição. Letícia terminou em nono e Pâmela em décimo.

A classificatório foi disputada por 20 atletas, mas somente oito se classificaram. Além de Rayssa, estão na final as japonesas Funa Nakayama e Momiji Nishiya; Roos Zwetsloot, da Holanda; Aori Nishimura, do Japão; Wenhui Zeng, da China; Margielyn Didal, das Filipinas e Alexis Sablone, dos Estados Unidos.

Para se classificar, cada competidora podia fazer duas voltas e cinco manobras, as três notas mais baixas eram descartadas na soma final.