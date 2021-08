Brasil alcança a marca de 101 medalhas de ouro paralímpicas, em Tóquio

JM Júlia Mano*

(crédito: Wander Roberto/CPB)

O sonho da centésima medalha dourada paralímpica finalmente foi alcançado, na noite da última segunda-feira (30/8). A conquista veio da pista de atletismo com Yeltsin Jacques, que já havia faturado o ouro na primeira semana das Paralímpiadas de Tóquio-2020. Os brasileiros estão transformando a capital japonesa no grande triunfo verde-amarelo, restando 30 medalhas para superar os 72 pódios ganhos na Rio-2016. Com os dois ouros, três pratas e dois bronzes faturados no dia, o Brasil se mantém na 6ª posição do quadro geral, com 42 medalhas (14 ouros, 11 pratas e 17 bronzes).

» Atletismo

Yeltsin Jacques foi o protagonista do centésimo ouro paralímpico do Brasil. O corredor cruzou a chegada da categoria 1.500m T11 no tempo recorde de 3min57s60. Raissa Machado, do arremesso de dardo F56, também subiu ao pódio, com a marca de 24m39, conquistando a prata. A caçula Jardênia Silva, de 17 anos, faturou o bronze nos 400m T20.

O pódio de Thalita Simplício escapou a um metro do fim da prova dos 100m T11. A corda da brasileira que a ligava ao guia Felipe da Silva arrebentou e a atleta foi desclassificada. Jerusa Geber também teve o mesmo problema, porém, a fita arrebentou ainda no início da disputa.

Michel Gustavo, do salto em distância T47; Izabela Campos, do arremesso de disco F11; Rayane Silva, dos 100m T13; Vanessa Cristina, dos 1.500m T54, e Flávio Reitz, do salto em altura T63, foram à final, mas ficaram fora do pódio. Enquanto Fernanda Yara, 100m T47, e Fabrício Júnior, 400m T12, ficaram para trás na fase classificatória.

» Natação

Maria Carolina Santiago faturou duas medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, na manhã desta terça-feira. A nadadora, que já havia conquistado o bronze dos 50m livre S12 na capital japonesa, sagrou-se campeã paralímpica nos 100m livre S12. Luciene Sousa também caiu na água nessa prova, contudo, terminou na 6ª colocação.

O outro pódio do dia de Maria Carol foi no revezamento 4x100m misto livre até 49 pontos, que também contou com o brasiliense Wendell Belarmino, Douglas Matero e Lucilene Souza. A equipe verde-amarela

levou a prata. Gabriel Bandeira ganhou a quarta medalha dele nos Jogos de Tóquio, ao ficar com o segundo lugar do pódio nos 200m medley SM14. João Pedro Oliveira não chegou a ir à final da prova.

Mariana Ribeiro foi bronze nos 100m livre S9, já Cecília Araújo não conseguiu uma vaga na final. Caio Oliveira, dos 400m livre S8, chegou a brigar pela medalha, mas terminou na 6ª colocação. Patrícia Santos ficou no quase. A nadadora conseguiu o 4º lugar nos 50m costas SB3.

Beatriz Carneiro, Ana Karolina Oliveira e Débora Carneiro se despediram dos Jogos na fase classificatória dos 200m medley SM14. Bruno Becker também não conseguiu disputar o pódio dos 50m costas SB2. Laila Abate, 100m livre S7, e Phelipe Andrews, 100m borboleta S10, não avançaram à final.

» Futebol de cinco

A Seleção masculina segue invicta nas Paralimpíadas de Tóquio. A equipe tetracampeã paralímpica enfrentou a França e garantiu a liderança do Grupo A. O time impôs o ritmo de jogo aos franceses, que foram derrotados por 4 x 0. A saga pela conquista do pentacampeonato continuará na noite desta quarta-feira (1/9), em que enfrentarão o Marrocos, pela semifinal.

» Ciclismo

Lauro Chaman quase conquistou o primeiro ouro do Brasil na modalidade na edição de Tóquio-2020. O ciclista do contrarrelógio C5 liderou a prova até a última volta, quando sofreu uma queda e não conseguiu recuperar a liderança, terminando em 4º lugar.

Ana Raquel Montenegro ficou na última colocação do contrarrelógio C5; Carlos Alberto Soares, na 8ª do contrarrelógio C1; e André Grizante, na 9ª do contrarrelógio C4. A brasiliense Jady Martins Malavazzi terminou em 7º lugar do contrarrelógio H1-3.

» Bocha

Maciel Santos, da categoria BC2, e José Carlos Chagas, da BC1, vão disputar o bronze. Os brasileiros venceram os confrontos das quartas de final, no entanto, caíram nas semifinais. Evelyn Oliveira, do BC3, e Eliseu Santos, do BC4, foram eliminados nas quartas de finais.

» Tênis de mesa

O time masculino das classes 6-7 venceram o Japão na fase classificatória. Entretanto, perderam para a China nas quartas de finais e foram eliminados.

A equipe masculina das classes 9-10 deram adeus aos Jogos Paralímpicos ainda na fase classificatória, depois de perderem para a Austrália. As seleções femininas das classes 6-8 e 1-3 caíram diante do Comitê Paralímpico Russo e da Coréia do Sul, respectivamente, e retornam ao Brasil sem medalhas.

» Goalball

A Seleção Brasileira masculina passou pela Turquia com facilidade, na partida válida pelas quartas de final, por 9 x 4. Os favoritaços ao ouro paralímpico retornam à quadra na quinta-feira (2/9), diante da Lituânia, campeã na Rio-2016. Na fase de grupos da competição, brasileiros e letões se enfrentaram, com vitória dos representantes do Brasil.

» Vôlei sentado

A equipe masculina do Brasil sofreu o segundo revés no torneio. A Seleção foi derrotada pela Alemanha por 3 sets a 1. Contudo, conseguiu avançar às semifinais dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 graças à vitória do Irã sobre a China.

» Tiro com arco

Rejane Silva competiria na categoria W1 contra a britânica Victoria Rumary. No entanto, os confrontos do tiro com arco foram reagendados para esta quarta-feira (31/8).





*Estagiária sob supervisão de Maíra Nunes