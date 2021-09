Com equipe renovada, Seleção feminina enfrenta Argentina em amistoso

JM Júlia Mano*

(crédito: Sam Robles/CBF)

A Seleção feminina começa, nesta sexta-feira (17), um novo ciclo após a precoce queda nas Olimpíadas de Tóquio-2020 diante do campeão olímpico Canadá, nos pênaltis. As comandadas pela técnica sueca Pia Sundhage retornam aos gramados, às 16h (de Brasília), na Paraíba, para um amistoso com a Argentina. A partida é a primeira das duas a serem disputadas na Data Fifa (entre 13 e 21 de setembro). O embate contra as hermanas marca o início da preparação para a Copa América de 2022 e também para Paris-2024.

Um dos objetivos de Pia para o novo ciclo é a renovação da equipe canarinho. Com isso, a técnica sueca convocou um grupo em que 12 atletas, das 23, não foram a Tóquio. A goleira Lorena (Grêmio), as defensoras Katrine (Palmeiras), Yasmin (Corinthians), Lauren (São Paulo), Bruninha (Santos) e a meia Thaís (Palmeiras) estão entre a dúzia de novidades. Para essas seis jogadoras, a camisa verde-amarela terá um peso diferente por ser a estreia delas na Seleção principal.

Em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (16), a técnica do Brasil falou sobre ajustes feitos nos setores defensivo e de ataque, após as Olimpíadas. “A defesa é muito boa, mas quero que as jogadoras mudem. Eu quero que elas mudem de corredor e criem ataques mais imprevisíveis”, afirmou. A peça chave na nova estratégia ofensiva será Marta.



Sundhage voltou a convocar a camisa 10 da Seleção para aplicar a nova armação ofensiva que envolve a atacante. “Marta vai jogar na parte da frente na combinação. Essa vai ser a parte interessante, ela é uma jogadora inteligente, vamos começar com ela para ver uma forma de colocá-la o mais perto do gol, na área do pênalti”, disse.

Ainda sobre o ataque do Brasil, a comandante da Seleção avaliou que, na partida contra a Holanda nas Olimpíadas de Tóquio, fluiu bem. Mas, quando se analisa o jogo contra o Canadá, elas precisam de mais jogadas de penetração, ter paciência e desafiar a linha de defesa adversária.

A partida contra o Brasil será a estreia de Germán Portanova no comando da Seleção Albiceleste. Segundo Pia, o time argentino deve concentrar as jogadas do meio-campo ao ataque e ter um estilo diferente dos outros encontros. “Isso vai ser importante para verificarmos as nossas jogadas e a defesa quando elas atacarem”, analisou.

Retrospecto de Pia no comando da Seleção

A treinadora está a frente da Seleção há 22 jogos. Sob o comando da sueca, as brasileiras venceram 13 partidas, empataram sete e perderam duas.

A estreia de Pia na equipe canarinho foi diante da Argentina no torneio Uber de São Paulo, em 2019. Na ocasião, as hermanas foram goleadas por 5 x 0. No mesmo ano, o time de Pia voltou a triunfar sobre as vizinhas sul-americanas na primeira rodada da competição She Believes (ela acredita, na tradução livre), nos Estados Unidos, por 4 x 1.

Onde assistir



Amistoso 1

Data: 17/9, às 16h

Local: Estádio Governador Ernani Sátiro (Campina Grande - PA)

Transmissão: SporTV

Amistoso 2

Data: 20/9, às 16h

Local: Estádio José Américo de Almeida Filho (João Pessoa - PA)

Transmissão: Rede Globo e SporTV



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima