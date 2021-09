Renato Gaúcho iguala marca de técnico com mais vitórias na Libertadores

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Staff Images/CONMEBOL)

Diante de pouco mais de 23 mil torcedores, o Flamengo deu um passo importante rumo à final da Libertadores. A vitória por 2 x 0 abriu vantagem para o duelo da próxima quarta-feira (29/9), no Equador. Mas, para Renato Gaúcho, o triunfo tem um sabor a mais. Ele chegou a 49 vitórias comandando equipes à beira do gramado e igualou-se ao colombiano Gabriel Uribe como técnico com maior número de vitórias no torneio continental.

A marca pessoal é reflexo do bom trabalho que Renato Gaúcho vem fazendo à frente da equipe da Gávea. Desde que assumiu a prancheta rubro-negra, o técnico disputou 15 partidas, empatou uma e perdeu duas. Na Libertadores, comandou o Flamengo quatro vezes e venceu todas, até contabilizar o 49º triunfo na mais importante competição sul-americana.

O triunfo de número 50 na Libertadores pode vir justamente com a confirmação da presença na grande final, que acontece em 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. O técnico, porém, pregou respeito ao Barcelona. "É um time bem treinado e que tem bastante força. Não chegou por convite em semifinal da Libertadores, chegou por mérito. Eles abriram para buscar o gol, tiveram oportunidades, e o Diego teve uma grande atuação. Lá é outro jogo, eles vão deixar espaço. A vantagem é grande de dois gols, tem gol qualificado. O Barcelona não chegou por acaso, é só olhar quem estava na chave deles e quem eles eliminaram", destacou.

Renato conhece bem o caminho da glória eterna: venceu o torneio duas vezes, ambas com o Grêmio. Em 1983, em campo, enquanto em 2017, comandou a equipe à beira do gramado. Em 2008, Gaúcho levou o Fluminense à final da Libertadores diante do LDU, mas acabou ficando com o vice-campeonato. Treze anos depois, a história pode se repetir, mas agora vestindo as cores rubro-negras.

Técnicos com mais vitórias na Libertadores

Gabriel Uribe – 49

Renato Gaúcho – 49

Luis Alberto Cubilla – 46

Gastón Máspoli – 44

Carlos Bianchi – 44

Luiz Felipe Scolari - 42



*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz