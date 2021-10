Cria de Ceilândia, Robert ganha primeira chance na Seleção Sub-18

MN Maíra Nunes

Robert Renan deixou a casa dos pais aos 13 anos para buscar o sonho de ser jogador de futebol - (crédito: CBF)

O brasiliense Robert Renan Alves Barbosa deixou a casa dos pais na expansão do Setor O, em Ceilândia, aos 13 anos para apostar no sonho de tornar-se um jogador de futebol profissional. Aos 17, o zagueiro que defende o Corinthians nas categorias de base ganhou a primeira oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira Sub-18, que está concentrada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde segunda-feira (4/10) para período de treinamento e desenvolvimento que durará até 12 de outubro.

Filho do rapper Roberto Barbosa da Silva, 37 anos, do grupo Sobreviventes de Rua, Robert também arriscou-se nos palcos de Ceilândia quando criança. Mas o encantamento pela bola falou mais alto. Para o pai, conhecido no meio musical como Preto Beto, o feito simboliza mais do que a conquista de uma chance entre os melhores jogadores do país. “O Robert é oriundo da expansão do Setor O, uma comunidade da Ceilândia considerada como área de risco por muitos e conseguiu sobreviver”, emociona-se.

Segundo o pai, Robert viu adolescente que morreu ao lado dele vítima de tiro e a polícia parar o futebol em que estava com os amigos para abordá-los por diversas vezes. “Não nos entregamos. É uma história linda e, agora, só aumenta a nossa responsabilidade”, completa Preto Beto.

Robert começou a chamar a atenção aos 6 anos, quando ganhou a primeira chuteira dos pais para jogar no projeto social promovido pelo batalhão comunitário de polícia. Aos 13, mudou-se de cidade para jogar no Novo Horizonte (MG), em 2018. No ano seguinte, atuou no Grêmio Novorizontino (SP) e, meses depois, assinou o primeiro contrato profissional como jogador, aos 16, com o Corinthians.

Robert está entre as 23 apostas do Brasil nascidos em 2003. Eles se destacaram nas competições nacionais de base ou acumulam convocações anteriores nas categorias de base da Seleção Brasileira. O trabalho com o grupo formado por atletas de 13 clubes brasileiros diferentes visa observar e desenvolver essa geração de olho no Torneio Sul-Americano Sub-20 Conmebol, em 2023, que será classificatório para a Copa do Mundo da categoria.

Mycael, Andrey, Matheus Nascimento e Sávio são os mais novos do elenco, pois nasceram em 2004, mas foram campeões do Sul-Americano Sub-15 em 2019, no Paraguai, e seguem sendo acompanhados de perto pelas comissões da Seleção Brasileira.



Convocados da Seleção Brasileira Sub-18

Goleiros:

Kauã - Clube de Regatas do Flamengo

Mycael - Club Athletico Paranaense

Thiago Beltrame - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Zagueiros:

João Pedro - Club Athletico Paranaense

Lucas Belezi - Sport Club Corinthians Paulista

Robert - Sport Club Corinthians Paulista

Weverton - Cruzeiro Esporte Clube

Laterais:



Andre Dhominique - Esporte Clube Bahia

Lucas Kawan - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Cuiabano - Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Patryck - São Paulo Futebol Clube

Meio campistas:



Alexsander - Fluminense Footbal Club

Andrey - Club de Regatas Vasco da Gama

Juninho - Club Athletico Paranaense

Keven - Sport Club Corinthians Paulista

Marlon Gomes - Club de Regatas Vasco da Gama

Weslley - Santos Futebol Clube

Atacantes:



Kevin - Sociedade Esportiva Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos Futebol Clube

Matheus Martins - Fluminense Footbal Club

Matheus Nascimento - Botafogo de Futebol e Regatas

Sávio - Clube Atlético Mineiro

Werton - Clube de Regatas do Flamengo