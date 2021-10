Jogos Universitários Brasileiros começam nesta terça-feira em Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Jonne Roriz/Light Press/CBDU)

As competições dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começam nesta terça-feira (12/10), em Brasília, com as modalidades Acadêmico, Badminton, Badminton Paradesportivo, Basquete, Futsal, Handebol, Vôlei, Xadrez e e-Sports. A estreia de Atletismo, Atletismo Paradesportivo, Judô, Karatê, Natação, Natação Paradesportiva e o Taekwondoficará para a quarta-feira (13).O Wrestling é a única modalidade que começa na quinta-feira (13).

Sem a presença de público por causa da pandemia, os jogos serão disputados na AABB, APCEF, CICB, CIEF, Iate Clube, IESPLAN, Maristão, SAFA e Sesi Taguatinga. Mas será possível acompanhar as disputas à distância.

A Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) vai transmitir as partidas de futsal, handebol, vôlei e basquete em seu canal no Youtube (youtube.com/CBDUTV). Já os e-sports, como League of Legends, Counter Strike, Fifa e Free Fire, chegam ao espectador pela Twitch (twitch.tv/CBDUTV).

André Pimentel, coordenador de streaming, explica que o objetivo é difundir o esporte universitário o máximo possível. "Quando se fala em JUBs, já pensam logo na família que ficou em casa ou no amigo que não pôde comparecer, mas a competição é de alta qualidade e já chegamos a ter 10, 15 mil pessoas assistindo aos jogos. Quanto mais gente, melhor”, comenta.

As transmissões dos esportes convencionais começam às 9h da manhã e vão ser independentes entre si. Quem entrar no canal da CBDU no Youtube vai poder escolher a modalidade que quer assistir: haverá um link para cada esporte e a transmissão vai ficar aberta o dia inteiro.

Já os e-sports começam às 10h. Terça e quarta são os dias de League of Legends e Counter Strike, enquanto quinta e sexta contemplam as competições de Fifa, Clash Royale, Poker e Free Fire.

Do handebol, Sávio Mendonça, estudante da Universidade Tiradentes (UNIT-SE), está ansioso para participar da fase final dos JUBs pela primeira vez aos 22 anos. "A expectativa é sempre a melhor, a gente vem de uma rotina de treinos bacana. Disputamos os JUBs Praia, o resultado não foi o esperado, mas marcou o retorno das competições e a gente espera coroar o retorno aqui em Brasília" contou o universitário. Ele ficou em sétimo na edição praiana do evento, realizada em Aracaju.

As categorias de disputas do JUBS 2021

Convencionais: atletismo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, wrestling, natação, taekwondo, tênis de quadra, tênis de mesa, voleibol e xadrez;

Paradesportivas: atletismo, badminton, natação e tênis de mesa;

E-sports (esportes eletrônicos): League of Legends, FIFA, Clash Royale, Free Fire, Poker e Counter-Strike: Global Offensive.

Brasília recebe os JUBs após 15 anos

Os Jogos Universitários Brasileiros retornam ao Distrito Federal após 15 anos. Essa será a 68ª edição do evento esportivo, que contará com aproximadamente 4 mil atletas, além de comissões técnicas, equipes de arbitragem e voluntários na organização. Segundo os organizadores, a expectativa é entregar 2107 medalhas e 189 troféus.

Ao todo, 17 praças brasilienses receberão as competições. As provas de atletismo, por exemplo, acontecerão no Centro Integrado de Educação Física (CIEF), na Asa Sul, enquanto as partidas de handebol serão realizadas no Ginásio do Cruzeiro e Maristão. O Complexo Aquático Cláudio Coutinho será a casa da natação universitária. O vôlei será disputado no SESI Taguatinga, Colégio Sagrada Família, na Asa Norte, e em outras duas localidades a serem divulgadas.

As demais disputas acontecerão no Convenções do Brasil (CICB), Instituto de Ensino Superior Planalto (Iesplan), Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (APCEF) e outras praças do DF.