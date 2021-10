DF contará com 118 atletas nos Jogos Universitários Brasileiros

VP VICTOR PARRINI*

Brasília recebe a 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) entre 11 e 18 de outubro e o Distrito Federal, anfitrião do evento, contará com 118 atletas de três instituições nas disputas. Os donos da casa estão divididos em nove modalidades e fazem parte dos 3.500 competidores de todo o Brasil que vão em busca do lugar mais alto no pódio do esporte universitário nacional.

A delegação brasiliense conta com atletas da União Pioneira de Integração Social (UPIS), Universidade Estácio de Sá e do Centro Universitário Iesb. Os 118 competidores estão divididos entre atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, wrestling, natação, tênis de mesa e vôlei. Além dos competidores, 16 técnicos e auxiliares e outros 10 dirigentes completam a delegação da capital federal.

“Brasília é um celeiro de grandes atletas, parte deles advindos dos Jogos Universitários. Além de um torneio organizado e seguro, aguardamos as melhores performances, quebras de recorde, pódios emocionantes e disputas acirradas, que sempre elevam o nível da competição”, disse a Secretária de Esporte e Lazer do DF, Giselle Ferreira.

Segundo os organizadores do JUBs, todos os competidores brasilienses estarão alocados no mesmo hotel, localizado no Setor Hoteleiro Sul, onde eles serão constantemente submetidos a testes de covid-19. “Vai ser um desafio, mas que será realizado com toda a segurança exigida”, promete o vice-presidente da Federação do Esporte Universitário do DF, Filipe Guedes.

O Fundo de Apoio ao Esporte (FAE) disponibilizou recursos para a Secretaria de Esporte e Lazer com a finalidade de custear 200 kits de uniformes, compostos por bermuda, calça de agasalho, casaco de agasalho com forro, camisa, mochila, garrafa térmica e máscara personalizada, por meio da Federação do Esporte Universitário do Distrito Federal (FESU).

