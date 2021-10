Punição aumenta e Minas demite Maurício Souza após postagem homofóbica

MN Maíra Nunes

(crédito: Reprodução Instagram)

A publicação homofóbica postada pelo central Maurício Souza nas redes sociais em 12 de outubro ganhou mais um capítulo, desta vez, com o anúncio da demissão do jogador pelo clube em que atua. "O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do clube", publicou o time, na tarde desta quarta-feira (27/10).



COMUNICADO OFICIAL - MAURÍCIO SOUZA



O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do Clube. — Minas Tênis Clube (de ????) (@MinasTenisClube) October 27, 2021

Horas antes do comunicado oficial do clube mineiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, (sem partido) reagiu à notícia sobre o afastamento de Maurício Souza das quadras. "Puta que o pariu, impressionante, né? Tudo é homofobia, tudo é feminismo", disse o chefe de Estado, antes de participar de uma entrevista na emissora Jovem Pan News. Em outras ocasiões, o central do vôlei havia pronunciado admiração por Bolsonaro, aparecendo ao lado dele em fotos divulgadas no Instagram.