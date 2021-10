Após três furtos, empresário instala outdoor com pedido para o "amigo ladrão"

CB Correio Braziliense

(crédito: arquivo pessoal )

Um empresário de Lorena, a 190 km de São Paulo, cansou de ser furtado e resolveu tomar providências. Após ser vítima de três furtos em 15 dias, o dono de madeireira decidiu instalar um outdoor perto do seu estabelecimento comercial com um pedido para o ladrão. Na mensagem, ele pede uma "trégua".

Ao UOL, José Benedito Toledo, disse que a mensagem foi para mostrar indignação com a situação. "O meu intuito foi mostrar para a população e as autoridades em geral o que está ocorrendo em nosso estabelecimento. Foi registrado o Boletim de Ocorrência, mas os crimes continuaram e até agora não tivemos nenhuma resposta. Nosso prejuízo passou de R$ 7 mil", afirmou.

No outdoor, a mensagem é direcionada ao "amigo ladrão". "Peço ao amigo ladrão que, por favor, pare de nos roubar! Pois não temos mais condições de arcar com os prejuízos causados por você. Obrigado. Fique com Deus".

Entre os prejuízos, estão computadores, equipamentos de segurança, ferramentas e até a fiação elétrica.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) disse que está reforçando o policiamento na região.