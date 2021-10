Brasília Vôlei entra em cena e estreia na elite da Superliga Masculina

JM Júlia Mano*

Brasília Vôlei chega à elite da Superliga. Depois de jogo adiado, o time estreia neste domingo - (crédito: @guerreirofotografia)

Depois do time feminino do Brasília Vôlei estrear na temporada 2021/2022 da Superliga, chegou a vez da masculina fazer sua primeira aparição na elite do vôlei brasileiro. A equipe da capital federal enfrenta, neste domingo (31), o Funvic/Educacoin/Natal, antigo Vôlei Taubaté (atual bicampeão do torneio). O jogo ocorrerá no Ginásio Sesi Taguatinga, casa da equipe candanga no campeonato, às 21h30 (de Brasília).

O time masculino do Brasília Vôlei ganhou o acesso à elite em abril deste ano, após ser vice-campeão da Superliga B. Depois da conquista, o clube começou a corrida para formar o elenco da nova empreitada. Robson Rodrigues, Wellington Bolzani, Luan Mota e Thiago Marques (pontas), Renato Adornelas, Dario de Queiroz (opostos), Adrian Goide (levantador), Álvaro Dourado (central) foram as contratações de peso.

A equipe candanga faria a estreia e abriria a temporada da Superliga contra o Montes Claros/América Vôlei, no sábado (23/10). No entanto, a partida precisou ser adiada. No dia, a cidade mineira Montes Claros, onde ocorreria o jogo, teve fortes chuvas que causou danos no Ginásio Tancredo Neves.

Pré-temporada

O Brasília Vôlei participou do Campeonato Mineiro na pré-temporada 2021/2022. A equipe disputou oito jogos entre os dias 24 de setembro e 8 de outubro. Venceu três partidas na fase classificatória e perdeu três, mas terminou em quarto melhor colocado e avançou para a semifinal.

No duelo que valia o passaporte para a final, caiu diante do Sada/Cruzeiro. O time candango ainda disputou o bronze com o Montes Claros/América Vôlei, mas encerrou a atuação no torneio, em quarto lugar.

O adversário

A franquia Vôlei Taubaté mudou-se do interior de São Paulo para a capital do Rio Grande do Norte, em agosto. Ao chegar em Natal, o projeto ganhou um novo nome para o ciclo: Funvic/Educacoin/Natal. A mudança aconteceu depois da prefeitura de Taubaté romper parceria com a Funvic, gestora do projeto.

O renovado Funvic/Educacoin/Natal enfrentou o Goiás Vôlei na primeira rodada. Os atuais bicampeões passaram por cima do time do centro-oeste com facilidade, ao vencer a partida por 3 sets a 0 e parciais: 25 x 14; 25 x 19;25 x 15.

A equipe candanga

Levantadores

Paulo Lamounier

Carlos Henrique

Adrian Goide

Centrais

Álvaro Dourado

Bruno Rubbo

Alesson Santiago

Diego Dutra

Pontas

Cristiano Oliveira

Robson Wan Der Mass

Lucaian Pereira

Thiago Guilherme

Opostos

Dario de Queiroz

Renato Adornelas

Líberos

Matheus Martins

Thiago Gomes

Técnico: Marcelo Luiz Thiessen

Programe-se

Brasília Vôlei x Funvic/Educacoin/Natal

Onde: Ginásio do Sesi Taguatinga

Horário: 21h30

Transmissão: SporTV

Ingressos: www.ticketfacil.com.br (inteira: R$40; meia: R$20)



*Estagiária sob supervisão de Marcos Paulo Lima