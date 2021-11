Nilson Nelson volta a receber jogo do Brasília Basquete após 3 anos

DQ Danilo Queiroz

Elenco do Brasília Basquete reunido sob o novo telão da Arena Nilson Nelson. Ginásio foi reformulado para receber os jogos do time - (crédito: Matheus Maranhão/@mmaranhaofoto)

Um gigante do basquete do Distrito Federal irá se reerguer, hoje, em uma noite de diversos reencontros. Palco histórico da modalidade em âmbito local e nacional, a Arena Nilson Nelson voltará a pulsar forte no coração da capital federal. Após três anos sem sediar um jogo do Novo Basquete Brasil (NBB), o ginásio receberá, às 20h15, o duelo entre BRB/Brasília e Pinheiros, na estreia do time candango em casa. Além disso, a partida marcará o primeiro encontro do clube brasiliense com seus torcedores desde o início da pandemia de covid-19 e será o primeiro compromisso após a reformulação do espaço poliesportivo.

A noite promete misturar o futurismo da nova estrutura (que conta, inclusive, com um grande telão 4k de led no centro da quadra, no mais nítido padrão NBA) com a nostalgia do passado histórico do Nilson Nelson, agora gerido pela Arena BSB, a mesma concessionária responsável pelo Estádio Nacional Mané Garrincha. Tetracampeão nacional em 2007, na antiga nomenclatura Campeonato Brasileiro, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, já sob a alcunha de NBB, o antigo Brasília construiu os grandes momentos de sua história dividindo atuações entre as quadras da arena e da Asceb, na 904 sul.

Em 2007, por exemplo, o local recebeu 24.286 torcedores em uma partida do clube candango contra o Flamengo. O time local venceu por 101 x 76. A marca é, até hoje, o maior público de uma partida de basquete no Brasil. Na campanha do título do NBB 3, a conquista da taça contra o Franca foi confirmada no Nilson Nelson. "Hoje, Brasília possui os três maiores públicos do basquete nacional. Não tenho dúvidas que vamos colocar os 10 maiores públicos da história do Brasil", prospectou Bernardo Bessa, CEO do Brasília Basquete, ainda na apresentação da equipe, em outubro.

O confronto de hoje dará fim a um período de mais de 600 dias sem uma partida do clube com público. Comercializando os ingressos para o jogo contra o Pinheiros pela internet, o Brasília Basquete promete uma experiência além da partida. O rapper brasiliense Hungria fará um pocket show de 15 minutos no intervalo do jogo. Os valores das entradas variam entre R$ 22 (meia-entrada na arquibancada) e R$ 88 (inteira nas cadeiras), para compra antecipada pela internet ou no Brasília Shopping. A bilheteria do Nilson Nelson funcionará a partir das 16h. O uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.

O último jogo do Brasília no ginásio foi em outubro de 2018, na derrota por 94 x 69 para o Flamengo. A vitória derradeira está ainda mais distante: janeiro de 2017, por 95 x 83, também contra o rubro-negro. "Todos estão com muita saudade de atuar com torcedor. A arena está espetacular, o público vai ver um show. Uma vitória é fundamental'', comentou o ala/pivô Gemerson Barbosa. "Treinamos bem nesse curto período, mas a nossa defesa precisa ser mais firme no duelo contra o Pinheiros. Vamos arrumar tudo para darmos essa vitória ao nosso torcedor que vai se fazer presente", completou o técnico Ricardo Oliveira.