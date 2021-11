Cria de Brasília, Enzo Elias disputará seletiva mundial da Porsche

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Luca Bassani)

Terra de criação do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, Brasília segue muito bem representada no automobilismo. O nome da vez é de Enzo Elias, de 19 anos, campeão da Porsche GT3 Cup 2019 e vice-campeão da Porsche Carrera Cup 2020. Nesta quinta-feira (18/11), o jovem piloto dá mais um importante passo na carreira, quando embarca para Aragon, na Espanha, onde participará do Porsche Motorsport Junior Programme, seletiva mundial da marca para revelar novos talentos.



O programa de jovens pilotos da Porsche Motorsport começará na próxima segunda-feira (22/11) e Enzo Elias carregará não só a bandeira do Distrito Federal e do Brasil, como também será o único piloto da América do Sul entre os 12 competidores. Os atletas serão submetidos a testes físicos, avaliação comportamental diante da mídia, como coletivas de imprensa, além das atividades de pista.



“Estou bastante ansioso e confiante para o Junior Programme. Entendo que me encontro no melhor momento para enfrentar esse desafio. Tenho me preparado para isso há muito tempo e chegou a hora de eu mostrar para o que vim. Vou para cima, vou para ganhar”, enfatizou Enzo Elias.



O vencedor da seletiva mundial assinará contrato de piloto júnior da Porsche para disputar diversos torneios ao redor do globo. Na temporada 2022, um dos desafios do atleta vencedor da seletiva será competir na Porsche Supercup, evento suporte da Fórmula 1, disputado nos autódromos mais tradicionais do mundo.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima