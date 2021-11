Vai Anitta! Cantora abre a grande final da Libertadores da América de 2021

AB Aline Brito

Na tarde deste sábado (27/11), Anitta, mais uma vez, mostrou todo talento no palco montado no meio do Estádio Centenário, que recebe a final da Copa Libertadores 2021 entre Flamengo e Palmeiras. A carioca abriu o evento com muito rebolado, cantando três músicas de grande sucesso.

Na performance, a carioca começou a apresentação com o hit Bola Rebola. Em seguida, cantou Me Gusta e Combatchy e encerrou o show dançando ao som de Baile de Favela. Ao lado de quatro bailarinas, Anitta usou um vestido na cor lilás, maquiagem com olhos marcantes e encantou com o gingado brasileiro.

A artista é considerada pé-de-coelho da torcida flamenguista e musa do time, além de ser uma das grandes representantes da música pop brasileira no mundo. No Instagram oficial da Conmebol, ela foi chamada de "patroa da glória eterna".

Os fãs de Anitta mostraram que ela só dá bola dentro, confira alguns tweets:

Vi a apresentação da @Anitta na final da Libertadores, agora já posso desligar a TV ???? #ANITTA NA LIBERTADORES linda e talentosa como sempre ?? — Kaique (@kaiquenog_) November 27, 2021

Provando ser uma das maiores artistas brasileiras, Anitta levou o funk para a Final da Libertadores e com poucos minutos conseguiu servir tudo! Orgulho da garota do rio, e tudo o que ela tá conquistando!

ANITTA NA LIBERTADORESpic.twitter.com/JK5gq5ABen — vinícius (@viniciusfromrio) November 27, 2021