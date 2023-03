‘The Voice Brasília’? Hinos embalam as semifinais do Candangão

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Valdo Virgo)

O hino é um dos elementos de identidade mais nobre de um clube de futebol. Não importa o quanto o esporte evolua dentro e fora das quatro linhas, os versos de amor a uma equipe, muitas vezes escritos no século passado, sempre estarão na memória e no vocal uníssono dos torcedores nas arquibancadas. Embora com melodias menos conhecidas do público geral, Real Brasília, Brasiliense, Capital e Paranoá, os semifinalistas do Campeonato Candango, também têm canções para retratar a história e o gigantismo. Todos são basicamente novas e contam com características únicas.

No The Voice Brasília, há espaço para os mais diversos detalhes. Adversários da semifinal do torneio local, hoje, Paranoá e Real Brasília são prova disso. Em busca da primeira final local e de um calendário nacional inédito em 2024, os dois clubes se enfrentam no Estádio JK, às 15h, ainda com a missão de popularizar o hino entre os torcedores, até mesmo aqueles mais fiéis. Nas arquibancadas das equipes, entoar a música a plenos pulmões ainda não é uma tradição enraizada. Poucos, inclusive, conhecem as nuances das canções símbolos.

Com apenas seis anos de refundação sob uma nova direção e com o nome de Real Brasília, o Leão do Planalto lançou o hino oficial há um ano. A característica mais marcante é o autor da canção. Presidente do clube aurianil, Luis Felipe Belmonte tomou para si a responsabilidade de escrever a letra. "Real nobre time de Brasília/ Tua força vem dos ares do Planalto/ Vencer é o nosso ideal/ Porque o sonho também é real", canta uma das estrofes da música (veja todas as letras na íntegra abaixo), com arranjo encomendado do produtor musical Fran Carbone.

O fundador da equipe contou ao Correio os detalhes da empreitada. "Foi uma coisa simples. Criei o clube, o escudo e o símbolo. E eu sou músico. Em toda a minha juventude, fui compositor. Então, nada mais natural do que também fizer o hino. Custou um pouquinho para ficar pronto. Fui juntando uma coisa, juntando outra, até que completei. Fiz a primeira gravação, mandei para um produtor fazer de uma forma mais profissional, e assim ficou o hino do Real Brasília", detalhou Belmonte.

Embora não tenha mudado de nome, o Paranoá também está sob nova gestão desde 2022, quando trocou de presidente e boa parte da equipe diretiva. No período, o time fez mudanças no escudo oficial. O hino, entretanto, seguiu intacto ao passar dos anos com estrofes de amor ao clube e à cidade. "Paranoá terra linda/ O próprio pudor/ Terra linda que fala de amor/ Os heróis que aqui despontaram/ Dessa terra plantaram o calor/ Vieram, sofreram, viveram/ A dor escassez das duras/ Bem firmes valentes guerreiros/ Lutaram felizes venceram", entoa a música de meados dos anos 2000.

A popularização

A outra semifinal do Candangão, marcada para amanhã, às 15h45, entre Capital e Brasiliense, também no Estádio JK, tem caminhada semelhante na direção da popularização do hino. Durante a rápida ascensão da equipe no início dos anos 2000, o time amarelo teve duas canções. A mais conhecida é a composta por Walter Queiroz. Em jogos na Boca do Jacaré, era comum ouvir a música nas caixas de som. "As cores do meu coração/ Verde, amarelo e branco/ O meu time é campeão", cita a letra.

O Capital investiu na popularização do hino a partir de 2019. Frequentemente, o Coruja compartilha a letra composta por Gi Puglisi — uma das poucas mulheres a ter tal função no futebol nacional — nas redes sociais para fazer a canção pegar entre a torcida. Outra tática para isso foi inserir a música na rotina dos dias de jogos, assim como fazia o Brasiliense. Quanto o clube atua no JK, é muito comum ouvir a melodia nas caixas de som. "Capital, sou Capital/ Mancha azul no Distrito Federal/ Há um avião de asa aberta a abraçar/ Essa torcida que tem raça singular", diz trecho.

"Penso que a bandeira e o hino são o que identificam a nossa paixão e criam a nossa identidade. Então, quando assumi o Capital, a primeira coisa foi compor o hino. Foi composto por uma mulher, algo raro no meio do esporte, e fala sobre as belezas do Distrito Federal. Traz a identidade da capital da República para o Capital, time de futebol. A gente toca nos jogos justamente para a torcida ir pegando, cantando junto e utilizando de motivação nas partidas em casa", explicou o presidente do clube, Godofredo Gonçalves, ao Correio.

Hoje, amanhã e no próximo fim de semana, quando estão marcados os jogos de volta, os clubes vão estar em campo em busca de uma atualização na playlist de feitos no gramado. Real Brasília, Capital e Paranoá sonham jogar a final do Candangão pela primeira vez, enquanto o Brasiliense tenta o tricampeonato consecutivo e o 12º em 22 anos de história. Seja qual for o objetivo, os semifinalistas contam, e muito, com o apoio das torcidas para concretizá-los. E entoar os hinos nas arquibancadas é uma forma muito bem-vinda, e bela, de empurrar cada time na direção da decisão.

Para cantar junto

Real Brasília

Real, Real, Real,

Real do nosso coração

Valente, aguerrido e leal

Leão do Planalto Central

Real Brasília vem

Vamos juntos com raça e emoção

Real Brasília chegou

Com força pra ser campeão

Real nobre time de Brasília

Tua força vem dos ares do Planalto

Vencer é o nosso ideal

Porque o sonho também é real

Vamos juntos pra buscar nossa vitória

Real Brasília nos campos verdes da glória

Avante vibrante auri-anil

No coração do meu Brasil

Paranoá

Paranoá, terra linda

O próprio pudor

Terra linda que fala de amor

Os heróis que aqui despontaram

Dessa terra plantaram o calor

Vieram, sofreram, viveram

A dor escassez das duras

Bem firmes, valentes guerreiros

Lutaram felizes venceram

E hoje no esporte despontam

Pra vitória sempre alcançar

Ao grito do som esplêndido

É gol, é gol

Ao grito do gol avançar

É gol, é gol

Ao grito do gol avançar

Brasiliense

Com muita garra

E toda a nossa vibração

Salve o Brasiliense

Futebol Clube, meu irmão

No campo, uma pintura, uma aquarela

E na torcida explode

Nossa febre-amarela

As cores do meu coração

Verde, amarelo e branco

O meu time é campeão

É na palma da mão

É com a bola no pé

É na palma da mão

É com a bola no pé

Vacilou caiu na Boca

Na Boca do Jacaré

Capital



Sobre a Capital, o céu azul

Ipês coloridos, norte a sul

E no peito, o nosso JK

Com o lema "lutar e acreditar"

Capital, sou Capital

Mancha azul no Distrito Federal

Há um avião de asa aberta a abraçar

Essa torcida que tem raça singular

Que orgulho, quanta emoção

Ao ver meu Capital em ação

O Coruja, de chuteira, no gramado

Faz explodir o grito emocionado

Capital, sou Capital

Mancha azul no Distrito Federal

Há um avião de asa aberta a abraçar

Essa torcida que tem raça singular

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.