Com criança no colo, homem invade campo e agride jogador após Inter x Caxias; veja

O duelo entre Internacional e Caxias, válido pela semifinal do Campeonato Gaúcho e definido nos pênaltis, terminou com briga entre jogadores e invasão do campo no estádio Beira-Rio, neste domingo (26/3). Durante a confusão, um torcedor do Inter invadiu o gramado com uma criança no colo e agrediu um jogador do Caxias. Ele precisou ser controlado pela equipe de segurança do estádio e por outros atletas.



Cenas lamentáveis no Gaúcho...



Torcedor invade gramado com criança no colo para agredir jogador do Caxias #ge pic.twitter.com/oBPvn3bihq — ge (@geglobo) March 26, 2023

Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a decisão foi levada para os pênaltis. O tumulto começou ainda durante as cobranças, quando Matheus Dias, do Inter, e Guedes, do Caxias, se desentenderam em campo. Ambos foram expulsos pelo árbitro Rodrigo Klein. Quando a eliminação do Internacional foi selada, por 5x4, o atacante Wesley, que jogava pelo Grêmio, provocou a torcida colorada e o clima fechou no Beira-Rio.

Agora, o Caxias enfrenta o Grêmio pela final do Campeonato Gaúcho, em jogo ainda sem data definida.

Em nota, o Internacional declarou que repudia o episódio e que “já está trabalhando na identificação dos invasores”. Confira o comunicado na íntegra:

"O Internacional manifesta seu repúdio pelos episódios ocorridos após o encerramento da partida deste domingo (26/03). O Clube informa que já está trabalhando na identificação dos invasores, e que as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio serão disponibilizadas para as autoridades e utilizadas em futuras sanções internas. Ainda, o Colorado reforça que não compactua com a atitude tomada por uma minoria da torcida presente no confronto, válido pelo Gauchão".

