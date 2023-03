Copa do Mundo 2026: Brasil tem largada frustrante em partida contra o Marrocos

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

O desentrosamento atrapalhou a renovada Seleção Brasileira no primeiro compromisso após o fracasso na Copa do Mundo do Catar. A equipe treinada interinamente por Ramon Menezes, técnico do sub-20, começou o ciclo em vistas para o Mundial de 2026 com derrota para o Marrocos, por 2 x 1, na noite de ontem. Está claro que terá difícil tarefa o técnico que assumir o comando.

Em Tânger, a seleção africana jogou com a base que foi semifinalista na Copa do Catar. No primeiro tempo, os donos da casa marcaram um bonito gol com Boufal. O lance teve origem em falha do lateral Emerson Royal na saída de bola.

Com 10 atletas convocados que nunca haviam vestido a amarelinha, o Brasil sofreu para engrenar. Um dos novatos, Rony, teve duas chances para ir às redes, mas errou. O palmeirense deu uma assistência para Rodrygo, que poderia ter resultado em gol, se o camisa 10 tivesse caprichado na finalização. Vini Jr. marcou tirando proveito de uma falha do goleiro Bounou, mas o gol foi invalidado, pois estava impedido no lance.

Largada frustrante (foto: Correio Braziliense)

Os remanescentes do time de Tite que disputou o Mundial do Catar não fizeram uma boa apresentação, principalmente Lucas Paquetá, que errou passes fáceis e não deu a mobilidade e a criatividade esperada ao meio de campo. O mesmo aconteceu com Casemiro, escolhido para carregar a braçadeira de capitão.

No entanto, saiu do pé direito do experiente volante o gol da Seleção Brasileira, após falha impressionante do goleiro Bounou. O chute fraco do capitão brasileiro passou por debaixo do defensor, destaque da última Copa do Mundo, e encontrou as redes aos 21 minutos da segunda etapa.

Comandante da Seleção principal enquanto o tão desejado treinador estrangeiro pela CBF não vem, Ramon demorou, mas fez alterações no segundo tempo. Lançou mão do palmeirense Raphael Veiga, além de Antony e do jovem Vitor Roque, que se tornou, aos 18 anos e 25 dias, o atleta mais novo a estrear pelo Brasil desde Ronaldo Fenômeno.

Ocorre que o renovado selecionado brasileiro não melhorou. Na defesa, havia espaços para os marroquinos explorarem, sobretudo, a lateral direita de Emerson Royal, em noite para lamentar. Foi por aquele setor que começou o segundo gol que definiu o triunfo marroquino. Allah cruzou, Militão não afastou e Sabiri finalizou com violência para vencer Weverton.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.