Governo espanhol irá propor campanha contra o racismo e a xenofobia

PM Paulo Martins*

(crédito: AFP)

O Conselho Superior de Esportes da Espanha anunciou nesta segunda-feira (22/5) a proposta para o desenvolvimento de uma campanha de conscientização das torcidas em meio aos casos seguidos envolvendo o atacante Vinicius Junior, do Real Madrid. A entidade do governo do país notificará a Real Federação Espanhola de Futebol, os capitães dos times e responsáveis do Campeonato Espanhol, La Liga.

Em nota, a cúpula esportiva condenou os casos no futebol, mas sem citar o jogador brasileiro, constante alvo em partidas do campeonato nacional, ou o clube merengue pelo qual Vini atua. “Estes incidentes são intoleráveis e absolutamente condenáveis. A xenofobia demonstrada por alguns energúmenos nos envergonha como sociedade. Qualquer tipo de discriminação são a antítese dos valores do esporte”, descreve.

Apesar da afirmação, a entidade apontou a inocência das instituições em uma forma geral, apontando diretamente apenas contra aqueles que praticam atos discriminatórios. “Apesar do inaceitável, o Conselho é partidário de não generalizar: os insultos procedem de uma minoria de exaltados que confundem a paixão com o ódio e que não devem voltar a pisar um campo de futebol. Sua atitude prejudica a imagem do nosso país”, diz o documento.

A conclusão da mensagem traz a ideia principal, com uma futura — e indefinida — convocação à federação, à liga e aos capitães, com a ideia de transmitir e repassar uma mensagem de respeito a todos os torcedores. “Lutar contra o racismo e a xenofobia e combater os discursos de ódio no esporte”, conclui.



