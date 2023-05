Presidente da Federação espanhola pede que conduta de Tebas seja ignorada

CG Camilla Germano

(crédito: AFP)

O presidente da Federação Espanhola de futebol (RFEF) se manifestou, nesta segunda-feira (22/5), sobre as ofensas racistas sofridas por Vinicius Júnior durante a partida do Real Madrid contra o Valencia, no último domingo (21/5). Em coletiva de imprensa, Luis Rubiales criticou as falas do presidente da La Liga, Javier Tebas, sobre o caso, e classificou a atitude como "irresponsável".

Tebas rebateu às críticas de Vini sobre a falta de punição da La Liga em casos de racismo e foi respondido pelo presidente, que pediu para que ele se "informasse mais" sobre o que vem sendo feito. Vini, no entanto, precisou se pronunciar, outra vez, e disse nas redes sociais que "mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar."

Na coletiva, Rubiales repudiou as mensagens ditas por Tebas. "Quero pedir que ignorem o comportamento irresponsável do presidente da La Liga". “Não era o momento de entrar para debater isso nas redes sociais. Os gestores estão aqui para tentar resolver os problemas.”

????? ???????????????? ????????????????????????????????, presidente de la @RFEF: "Quiero pedirle que ignore, por favor, el comportamiento irresponsable del presidente de La Liga".



?? "Los directivos estamos para tratar de solucionar los problemas". pic.twitter.com/OJaf6gKfRD — RFEF (@rfef) May 22, 2023

Já sobre os ataques sofridos por Vinicius, Rubiales disse que estava preocupado e repudiou veementemente as ofensas proferidas por torcedores do Valencia. "Temos um problema comportamental, de educação, do racismo. Enquanto houver um único indesejável ou um grupo de indesejáveis que insulta por condição sexual, cor de pele ou credo, temos um problema sério.”

"Vinicius Junior e qualquer jogador de futebol, mulher ou homem, que sofra uma ofensa, qualquer ato violento, tem meu apoio e de toda a RFEF porque estamos aqui para ajudar e pedir que nos ajudem a melhorar", completou. Ele também destacou que irão trabalhar incansavelmente até que "Vinícius e o resto dos jogadores, mulheres e homens, que sofreram isso em algum momento possam dizer publicamente que não é mais um problema na Espanha," afirmou o presidente da RFEF.

O presidente também fez um convite para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Edinaldo Rodrigues, para uma visita à Federação Espanhola para ver o trabalho que está sendo feito. "Poucos países no mundo falam como a Espanha que admirem e respeitem o futebol brasileiro. Já tivemos centenas, diria até milhares de jogadores brasileiros em todas as categorias e não só os brasileiros mas todos aqueles que chegam de qualquer parte do mundo, da Ásia, África, América Latina, Europa, todos devem ser bem-vindos."

