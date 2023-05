Real Madrid prepara homenagem a Vini Jr. no Santiago Bernabéu, diz jornal

AE Agência Estado

Vítima de racismo no último domingo, Vinícius Júnior será homenageado pelo Real Madrid na partida contra o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira. Chamado de "macaco" pela torcida do Valencia, o atacante será ovacionado no minuto 20 - em referência ao número de seu uniforme - pelas tribunas da casa merengue. A informação é do jornal espanhol As.

A ideia de Florentino Pérez, presidente do clube, e do Real Madrid é usar a partida desta quarta como uma oportunidade para honrar o legado do atacante na Espanha e uma reparação pelos ataques racistas sofridos desde que chegou à Espanha, em 2018. No 20º minuto da partida, torcedores ecoarão palavras de ordem contra o racismo e o nome de Vini Jr.

Expulso no duelo com o Valencia, o brasileiro não estará em campo, mas foi convidado pelo Real Madrid a comparecer na tribuna de honra do estádio. O entendimento do clube e de Florentino Pérez é de que o sofrimento de Vini vai além do futebol. Aos 22 anos, e em um país estrangeiro, o atacante merece todo o apoio possível.

Além disso, o Real acredita que o ódio direcionado ao brasileiro foi alimentado pela passividade da opinião pública e dos órgãos oficiais diante da situação. Nesta semana, após o caso de racismo na partida contra o Valencia, sete envolvidos em episódios de ataques a Vini Jr. foram presos. De acordo com a LaLiga, o atacante foi alvo de racismo em dez jogos até hoje.

Vini Jr. chegou até, após a partida contra o Valencia, a cogitar deixar a Espanha. Ele estuda conceder uma entrevista coletiva em breve, para repetir as reclamações e os protestos contra a discriminação racial na Espanha. Ele pretende manter o posicionamento contra os ataques racistas, inclusive com críticas aos dirigentes da LaLiga, em especial ao presidente Javier Tebas.

