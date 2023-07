No melhor estilo mata-mata, Brasileirão terá jogos entre times do G-8

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Presente na fórmula de disputa da Série A do Campeonato Brasileiro até a edição de 2002, o sistema de mata-mata provoca, até hoje, um sentimento de saudade em diversos torcedores. Entretanto, na 14ª rodada da edição de 2023 da primeira divisão nacional, a 21ª disputada em pontos corridos, os mais saudosistas poderão degustar confrontos com cara de jogos eliminatórios. Isso porque os oito primeiros colocados na classificação vão ter enfrentamentos diretos.

Tamanha coincidência é bastante rara. E fica ainda maior pela separação dos jogos em blocos extremamente equilibrados. Os times do G-4, por exemplo, duelam entre si: o líder Botafogo encara o vice Grêmio, enquanto o terceiro colocado Flamengo visita o quarto, Palmeiras. Os quatro concorrentes seguintes também terão uma rodada digna de mata-mata na luta por um lugar mais próximo da zona de classificação direta aos grupos da Libertadores de 2024. O duelo paulista entre Bragantino (5º) e São Paulo (7º) é um exemplo. O Fluminense (6º) fecha o combo contra o Internacional (8º).

Em qualquer etapa de uma competição realizada em pontos corridos, ganhar dos adversários diretos é fundamental. Nos jogos citados acima, somente um não vai valer posições mais altas na classificação em caso de vitória. O líder Botafogo tem sete pontos de vantagem para o Grêmio e, na pior das hipóteses, veria a margem cair para quatro. O desenho de confrontos diretos da rodada pode servir para o Glorioso abrir ainda mais frente para os demais rivais, em caso de vitória. Hoje, por exemplo, está a oito do Flamengo e a 10 do Palmeiras.

Os outros três jogos têm tudo para causar uma configuração nova na parte superior da Série A do Brasileirão. O Internacional, por exemplo, pode terminar a rodada como novo integrante do G-4 se tudo correr perfeitamente bem. O cenário ideal seria vencer o Fluminense e torcer por empate entre Bragantino e São Paulo, aliado a uma derrota do Palmeiras contra o São Paulo. A série de mata-mata no G-8 apresenta diversos outros cenários de possibilidade com resultados.

Até quem vem atrás com o objetivo de passar a frequentar o G-8 terá uma espécie de confronto direto para isso. O nono colocado Athletico-PR, por exemplo, encara o 11º Fortaleza na rodada do fim de semana. Com a série de enfrentamentos entre os clubes posicionados logo acima, quem ganhar a partida tem tudo para terminar a rodada melhor posicionado na primeira página da classificação do Brasileirão.

Desempenho

Todo clube campeão brasileiro de pontos corridos costuma ter como ponto favorável bom desempenho contra times do G-8, os chamados adversários diretos na luta pelo topo. Neste ano, o Botafogo vem desempenhando bem justamente contra esses times. O Glorioso enfrentou quatro concorrentes do atual G-8 e venceu todos. Os três pontos vieram contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Fluminense. O tricolor paulista é quem tem o segundo melhor aproveitamento no quesito, com duas vitórias e dois empates.

No geral, Flamengo e Internacional têm os piores retrospectos em confrontos diretos no Brasileirão 2023. Em três jogos, a dupla soma apenas uma vitória e dois tropeços. O Grêmio foi quem mais pegou times do atual G-8 até o momento e ganhou 46,6% dos pontos em disputa com duas vitórias, duas derrotas e um empate. O Flu, por outro lado, fez apenas dois jogos do tipo: ganhou do Bragantino e perdeu para o São Paulo.

Independentemente do retrospecto anterior, os oito primeiros colocados da Série A do Brasileirão terão uma rodada onde a vitória tem tudo para seguir o mantra aumentativo de jogos importantes e valer "seis pontos". Ganhar no fim de semana não vai significar apenas a manutenção dos lugares mais altos da classificação. Também vai ser importante para mostrar força perante aos concorrentes das posições mais cobiçadas do torneio nacional.

Aproveitamentos em duelos contra o atual G-8

1. Botafogo

Quatro jogos (4v)

Aproveitamento: 100%

2. Grêmio

Cinco jogos (2v, 2d e 1e)

Aproveitamento: 46,6%

3. Flamengo

Três jogos (1v e 2d)

Aproveitamento: 33,3%

4. Palmeiras

Quatro jogos (2v, 1e e 1d)

Aproveitamento: 58,3%

5. Bragantino

Quatro jogos (1v, 1d e 2e)

Aproveitamento: 41,6%

6. Fluminense

Dois jogos (1v e 1e)

Aproveitamento: 50%

7. São Paulo

Quatro jogos (2v e 2e)

Aproveitamento: 66%

8. Internacional

Três jogos (1v e 2d)

Aproveitamento: 33,3%

