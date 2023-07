Vasco fecha com o técnico argentino Ramón Díaz, ex-Al Hilal

PM Paulo Martins*

O Vasco da Gama tem um novo técnico na tentativa de sair da crise e da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A ser anunciado em breve pelo clube carioca, o argentino Ramón Díaz sucede Maurício Barbieri depois de quase três semanas de comando interino na equipe, ao se encontrar livre no mercado depois de não renovar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.



O comandante nascido em La Rioja quase teve uma passagem pelo futebol brasileiro em 2021, quando acertou com o Botafogo, mas teve de romper por problemas de saúde, indo ao mundo árabe. Por lá, foi bicampeão nacional, além de eliminar o Flamengo nas semifinais do último Mundial de Clubes, contando com a ajuda do atacante compatriota Luciano Vietto.

A história de Ramón Díaz no futebol sul-americano tem respeito, sobretudo no país de origem. Ídolo do River Plate, foi campeão da Libertadores de 1996 pelo Millonario, além de agarrar o clube na volta à elite, em 2013, antes de passar o bastão para Marcelo Gallardo. Também teve uma passagem interessante pelo San Lorenzo, levando às quartas de final na Libertadores de 2008, eliminando o próprio time onde foi campeão continental, em pleno Monumental de Núñez, na fase anterior.

Porém, na última oportunidade onde foi exigido que salvasse um time do rebaixamento, não ajudou. Com problemas internos na direção e sem os resultados conquistados com um elenco limitado, o novo treinador Cruzmaltino fracassou ao tentar salvar o Independiente entre o Clausura de 2011 e o Apertura de 2012, antecedendo a queda do Rojo à B Nacional daquele ano.

