Bruno Lage é apresentado no Botafogo com promessa de transição pacífica

GB Gabriel Botelho*

Bruno Lage é o novo técnico do Botafogo - (crédito: Arthur Barreto / BFR)

O treinador português Bruno Lage foi apresentado oficialmente, nesta quarta-feira (12/7), pelo Botafogo. Em evento realizado no estádio Nilton Santos, o treinador atendeu à imprensa e foi recebido pelo dono da SAF, o americano John Textor, que veio ao Brasil apenas para dar as boas vindas ao jogador.

O treinador português abriu a coletiva dirigindo-se diretamente ao torcedor. Segundo ele, a nova comissão técnica fará de tudo para dar sequência à grande temporada que vive o Glorioso.

“As minhas primeiras palavras são dirigidas ao torcedor do Botafogo, porque tem sido uma manifestação fantástica nos últimos dias e também desde que chegamos no aeroporto. Faremos de tudo, eu e minha comissão técnica, para continuar essa temporada fantástica. Já comandei um glorioso em Portugal e, hoje, estou comandando um glorioso no Brasil. Estou feliz por ser o escolhido para levar essa tarefa até o fim”, prometeu.

Lage chega ao Botafogo para substituir o compatriota Luís Castro, que aceitou uma proposta do clube árabe Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, para deixar o time carioca. O novo treinador, que já havia sido procurado por Textor antes da saída de Castro, revelou que conversou com o colega antes de acertar a ida ao Rio de Janeiro.

“Conversamos um pouco. Ele me disse que há um grupo fantástico de jogadores, um estafe do clube também fantástico. Temos um passado muito parecido. Enquanto o Luís era coordenador do Porto eu era treinador da base do Benfica. Nos cruzamos várias vezes. Quando assumiu a equipe B do Porto e a equipe A, eu fiz o mesmo percurso”, explicou.

Ao ser perguntado sobre como manterá a boa forma tão expressiva do time, Lage foi categórico. Para ele, o importante, independente de quem sejam os méritos, é o título no final do ano. Afinal, o Botafogo não é campeão brasileiro desde 1995.

“Esse vai ser o nosso trabalho ao longo dos meses. Essas coisas acontecem quando as equipes não estão em bom momento e precisamos mudar em termos de motivação. Aqui, nós temos feito uma análise muito cuidadosa da equipe e de como conseguir os resultados. O objetivo é fazer uma transição muito pacífica. Independentemente de quem possa ter os méritos, o importante é o Botafogo ser campeão no fim do ano. Se os méritos forem do Luís ou do Bruno, é indiferente. O importante é o Botafogo estar no topo e o torcedor, no final, estar feliz com um título”, destacou o português.

Bruno Lage estará, nesta quarta-feira, no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, na Argentina, onde o Botafogo enfrentará o Patronato, às 19h, pela Copa Sul-Americana. O primeiro contato com os atletas acontecerá no dia seguinte, quinta-feira, no primeiro treinamento do time da era Lage, no CT Lonier. A estreia do novo comandante está prevista para o próximo sábado (15), data em que o Fogão enfrenta o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos.

Veja, também, outras respostas de Lage

Como se deu a negociação?

Em uma primeira conversa, falamos por três horas sobre futebol. Depois, quando se concretizou a saída do Luís, surgiu uma primeira proposta e começamos a discutir. O Luís me transmitiu coisas sobre a equipe que guardo para mim, mas também elogiou muito os jogadores e todo o estafe. A nossa vida é dia a dia, não há outra maneira de ver o futebol. Quem diria que o Luís, com contrato longo, não o concretizou. Alguém com contrato curto também pode ficar por mais tempo. O importante é, até o final do campeonato, dar motivos à torcida para ficar feliz com o trabalho.

Qual é o grande objetivo no Botafogo?

Um título é sempre importante para qualquer treinador, mas não temos tempo para pensar nisso. O que me dá mais prazer são as recepções, a forma de celebrar títulos, de se celebrar no estádio. O que me dá satisfação é dar alegria às pessoas. Esse é o meu foco. Trabalhar com jogadores, tirar o melhor deles e dar tudo pelo torcedor que vai apoiar o time.

Já tem uma ideia de jogo?

A ideia do treinador tem que casar com a estratégia, porque o objetivo é ganhar jogos. Precisamos analisar o adversário, perceber pontos fortes, oportunidades... Hoje, é muito importante a pré-temporada para transmitir a base, as minhas ideias, para, depois, analisar o adversário jogo a jogo. Todos os adversários são diferentes. Hoje em dia, se vê muita mudança de esquema tático.

Gosto de ver uma equipe agressiva no ataque. Isso depende muito dos jogadores. Já senti que os jogadores do Botafogo têm esse perfil. Não me interessa se perdemos muito tempo a tocar a bola, variar o jogo... Mas é importante que a equipe tenha essa agressividade quando chegar ao terço final. Esses jogadores são fortes nisso. Preciso sentir que somos agressivos no terço ofensivo.

Já conhece o elenco?

Tive dois anos fantásticos com o Gabriel, nos ajudou muito no Benfica. Marçal, também, no Wolverhampton, teve boas exibições. O Tiquinho eu conheço muito bem. Esse intercâmbio é muito bom, é bom para o treinador europeu vir para cá e é bom para o jogador ir à Europa. Vou tentar conhecer todo o plantel o mais rápido possível. Acompanhei o Campeonato Brasileiro nos últimos anos, o nosso país tem acompanhado, até pela quantidade de treinadores que vieram.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.