Atual 42 no mundo, Vondrousová surpreende e conquista Wimbledon

A checa Markéta Vondrousová é a campeã da edição 2023 de Wimbledon. Neste sábado, ela impôs o segundo vice-campeonato seguido à tunisiana Ons Jabour e conquistou o primeiro Grand Slam de sua carreira. A checa de 24 anos é a primeira não cabeça de chave a conquistar Wimbledon. O placar da decisão foi de 2 sets a 0 com duplo 6/4 a favor da checa.

Com o título inédito, Vondrousová entrará no top 10 do ranking da WTA na próxima segunda-feira. A tenista de 24 anos havia perdido a final de Roland Garros em 2019, ainda adolescente. Ela e Ons Jabour acumulavam retrospecto de três derrotas em finais de majors. Número 6 do ranking, Jabour também perdeu uma decisão de Aberto dos Estados Unidos para Iga Swiatek. Vondrousová ainda ficou com a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao ser derrotada por Belinda Bencic na final.

A tunisiana e a checa fizeram um duelo muito tenso na Catedral do Tênis, que teve 10 quebras em 20 games ao longo da partida. Jabour sentiu a pressão e desperdiçou vantagens de 4/2 e 3/1 no primeiro e no segundo set. Já Vondrousová foi fatal nos momentos decisivos em que conseguiu se recuperar da desvantagem no placar para fechar os dois sets.

A tenista checa se confirmou com uma grande surpresa nesta edição de Wimbledon. Após longa batalha para se recuperar de lesões nos punhos e cotovelo, a tenista chegou a Wimbledon com retrospecto de 10 derrotas e duas vitórias na grama.

Única mulher árabe a participar de uma final de Grand Slam simples, Jabour viu a história se repetir ao perder a decisão do torneio britânico da grama, assim como havia acontecido em 2022, quando caiu para Elena Rybakina. Ao fim do jogo, a tunisiana, que chegou a liderar os dois sets e deixou escapar, estava muito emocionada e afirmou que esta foi a derrota mais doída de sua carreira.

"Esta é a derrota mais dolorida da minha carreira. Quero parabenizar a Vondrousová por este torneio incrível. Esta derrota foi muito dura, mas voltarei mais forte e prometo que vou ganhar este torneio. Eu agradeço minha equipe e o apoio dos fãs", disse Jabour após o jogo.

O JOGO

Jabeur começou o jogo muito atenta e pressionando Vondrousova, que mostrou certo nervosismo no começo de partida. A tunisiana aproveitou os erros não forçados da adversária e abriu 2 games logo no início da partida. Quando parecia que a tunisiana confirmaria o 3/0 após abrir 40 a 15, a checa se recuperou e conseguiu uma quebra para voltar ao set. Se lamentando após oportunidade perdida, Jabour viu Vondrousova empatar.

O fluxo se repetiu, Jabeur abriu 4 a 2 e Vondrousova mostrou muita tranquilidade para buscar a igualdade. Com Jabour ansiosa na hora de fechar os pontos, a checa conseguiu uma quebra e ficou na frente do set. A vitória de Vondrousova para confirmar o set por 6/4 veio sacando e sem perder nenhuma bola.

Os erros e o set perdido pesaram para Jabeur e Vondrousova começou o set com uma quebra. Jabour mudou a postura, devolveu a quebra e voltou ao set. Após confirmar seu segundo serviço e conseguir nova quebra, a tunisiana ficou na frente do set, mas foi alcançada por Vondrousova, que emendou quebra de serviços da adversária e chegou a sacar para o título com o jogo 5/4.

Novamente aproveitando o momento, a checa seguiu dominante no set decisivo. Com triplo match-point, Vondrousova confirmou a vitória por duplo 6/4, com direito a muita emoção de seus familiares na arquibancada.

