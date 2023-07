Frio volta e temperatura cai a 0°C em cidades de Minas

IB Isabela Bernardes - Estado de Minas

Os termômetros amanheceram congelantes neste sábado (15/7). Em alguns municípios no Sul de Minas, houve registro de 0°C, enquanto a madrugada de Belo Horizonte registrou momentos de temperatura negativa causadas por rajadas de vento.



A máxima prevista para a capital é de 25°C e a mínima registrada foi de 12°C no início da manhã. O céu fica claro a parcialmente nublado. Em dois momentos durante a madrugada, a Estação Cercadinho, no bairro Buritis, marcou rajadas de vento de 60km/h, que geraram uma sensação térmica de -12,2° na região.

"Apesar disso, é algo momentâneo. Não quer dizer que o local ficou minutos ou horas com essa sensação", explica a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Fernandes.

Minas Gerais

O Sul de Minas zerou a previsão, literalmente. Os três principais registros foram nos municípios de Caldas (0, 4°C), Maria da Fé (0,6°C) e Monte Verde (1,4°C).

A queda de temperatura no estado é explicada pela chegada de uma massa de ar frio, vinda do Sul do Brasil. "Essa massa avançou pelo estado, mas deve durar apenas o neste fim de semana. Hoje é o dia mais frio, e entre domingo e terça-feira, já volta a esquentar, com máximas entre 27° e 28°", diz a meteorologista.

Neste sábado, há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Para o restante do estado O céu fica claro a parcialmente nublado. A máxima prevista é no Noroeste de Minas, com 33°C.





